Kartenzahlung: Und wo bleibt das Trinkgeld?

Von Andreas Huber

Der Trend zum bargeldlosen Zahlen ist – quer durch alle Branchen und Bevölkerungsschichten – deutlich spürbar. Die Meinungen der Bürger sind dazu so vielfältig wie bei kaum einem anderen Finanzthema. Vor- und Nachteile bezüglich Bequemlichkeit oder Datenschutz sind hinlänglich bekannt. Doch wie verhält es sich mit dem Trinkgeld, wenn die Mehrheit der Bevölkerung für den Bezahlvorgang nur noch die Bankomat- oder Kreditkarte zückt? Ganze Berufsgruppen sind nicht unerheblich vom schnellen „Kleingeld-Griff“ in die Hosentasche finanziell abhängig. Oder gibt es überhaupt einen nennenswerten Zusammenhang von Trinkgeldern und Bar- oder Kartenzahlungen? Das VOLKSBLATT hat sich in den „verdächtigen“ Branchen einmal umgehört.

Hotelbranche stöhnt

Laut Gerold Royda, WKOÖ-Fachgruppenobmann der Hotellerie, hat die vermehrte Kartenzahlung für die Hotelbranche erhebliche Konsequenzen: „Die Auswirkungen auf die Trinkgelder sind für die Mitarbeiter schon seit etwa vier Jahren merklich spürbar. Immerhin zahlen im Business-Bereich bereits über 80 Prozent der Gäste mit Karte. Dabei wird die Möglichkeit für Trinkgeld nicht mehr so genützt wie früher.“ Bei Privatgästen zahlen immerhin bereits mehr als die Hälfte mit Bankkomat- oder Kreditkarte, so Royda. Dabei falle besonders auf, dass vor allem Jüngere schneller zur Karte greifen. Älteren Kunden sei vorwiegend doch noch der Umgang mit Geldscheinen lieber – sie würden dann auch Trinkgeld geben.

In der Gastronomie, so scheint es, wird hingegen noch nicht so heiß gegessen wie gekocht. Auch hier wird das bargeldlose Zahlen sukzessive mehr. Gastronomie-Fachgruppenobmann Thomas Mayr-Stockinger sieht es diesbezüglich gelassener: „Trinkgeld wird entweder direkt auf die Kredit-/Bankomatkarte hinzugebucht oder der Gast legt bei Kartenzahlung einen entsprechenden Betrag für den Kellner in bar bei. Das ist, zumindest in unserem Betrieb, wirklich bei den meisten Kunden der Fall. Aber das kann natürlich von Betrieb zu Betrieb auch sehr unterschiedlich ausfallen.“

Wer gerne bargeldlos bezahlt

Generell lasse sich aber schon sagen, so Mayr-Stockinger, dass – während bei Privatgästen noch mehr Bargeld vorherrsche – bei Businesskunden Speisen und Getränke zum überwiegenden Teil via Kreditkarte bezahlt werden. Ob in diesen Fällen Trinkgeld gegeben werde, hänge sehr stark von den jeweiligen Firmenvorgaben ab. Auch hier lasse sich, so der Obmann, der klare Trend erkennen, dass sich vor allem Jüngere leichter tun mit Plastikgeld als ältere Gäste.

„Die Trinkgelder aus Kartenzahlungen werden entweder in einen gemeinsamen Topf getan und zu einem späteren Zeitpunkt auf die Mitarbeiter aufgeteilt oder – wie in unserem Restaurant – bei Tagesende nach genauem Anteil individuell ausgezahlt“, erklärt Mayr-Stockinger die aktuell gängige Handhabe. Gerne bar zahle nach wie vor der klassische Stammtisch – jedoch auch hier werde die Kartenzahlung von kleineren Beträgen schleichend immer mehr. Trotz steigender Tendenz zu Plastikgeld lasse sich insgesamt sagen, dass in der Gastronomie momentan noch zu 80 Prozent in bar gezahlt werde, während 20 Prozent der Gäste die bargeldlose Variante vorziehe, so der Fachgruppenobmann.

Und wie sieht das Verhältnis Trinkgeld und Kartenzahlung bei den Friseuren in Oberösterreich aus?

Erika Rainer, Innungsmeisterin der Friseure OÖ, gibt Auskunft: „Also in unserem Betrieb ist das Trinkgeld in etwa gleich geblieben. Auch bei Kartenzahlungen – die bereits rund 40 Prozent ausmachen – werfen unsere Kunden entsprechendes Münzgeld in die dafür vorgesehenen Mitarbeiter-Boxen. An dieser Vorgehensweise hat sich nichts geändert – egal, wie gezahlt wird.“ Erika Rainers Friseursalon in Attnang-Puchheim hat jedoch auch 90 Prozent Stammkunden.

Von anderen Kollegen habe die Inhaberin gehört, dass mancherorts das Trinkgeld schon weniger geworden sei – auch durch die Registrierkassenpflicht. Der persönliche Kontakt, so Rainer, sei diesbezüglich nun umso wichtiger geworden.

Friseure sehen auch Vorteile

Der Trend zur Kartenzahlung hat jedoch – vor allem im Friseurgeschäft – auch einen positiven Nebeneffekt, weiß Rainer zu berichten: „Im Gegensatz zu früher ist es einfacher geworden, teurere Haarpflege-Produkte an Kunden zu verkaufen. Zur Zeit der ausschließlichen Barzahlung ist deutlich weniger oft zu solchen Produkten gegriffen worden.“ Das Geld sitzt wohl etwas lockerer, wenn man die Bankomat- oder Kreditkarte zur Hand hat.

Eines wird sich durch die schleichende aber doch stetige Vormachtstellung des Plastikgeldes also ganz sicher nicht ändern: der sorgenvolle Blick auf den schrumpfenden Kontostand des Girokontos.

Lächeln statt Trinkgeld: Wird man so finanziell glücklich?

Nicht nur die zunehmende Zahlung mit Bankomatkarten verändert das Bezahlverhalten, auch die gerade bei größeren Veranstaltungen immer beliebteren Cashless-Systemen stellen die Gastronomie und Kunden vor neue Herausforderungen. Bei diesen Systemen kann meist am gesamten Veranstaltungsgelände nur mehr mit einer eigens aufgeladenen Karte bezahlt werden, Bargeld wird nicht mehr akzeptiert. Sehr beliebt ist die Variante aktuell bei Musikfestivals, so etwa bei den heimischen Vorreitern Nova Rock und Frequency, aber auch bei den Bubble Days in Linz wird diese Variante seit einiger Zeit umgesetzt.

Aus für das Trinkgeld

Beim Nova Rock brachte diese Umstellung das Aus für das Trinkgeld. Dort wird den Konsumenten geraten, den Kellnern doch ein Lächeln anstatt von Trinkgeld zu schenken. Wie Gastro-Personal etwa am Frequency erklärte, hätte man früher an guten Tagen doch rund 70 bis 100 Euro Trinkgeld machen können. Auf die Frage, warum man den Gastro-Mitarbeitern ein Lächeln gönnt aber kein Trinkgeld und ob dies wirklich gut angenommen wird, erhielt man auch auf wiederholte Anfrage bei Nova-Rock-Veranstalter Nova Music Entertainment keine Antwort.

Trinkgeld schwierig

Anders praktiziert man dies mittlerweile bei den Bubble Days im Linzer Hafen, wie Veranstalter Jörg Neumayr und die für die Gastro zuständige StayFresh GmbH dem VOLKSBLATT erklärten. Dass es heuer ganz gut geklappt hat, sei aber auch eine Entwicklung gewesen. Im Vorjahr wurde die Sache mit dem Trinkgeld trotz Cashless-Karte noch nicht so angenommen, heißt es bei Stayfresh. Was aber auch daran lag, dass viele Konsumenten nicht wussten, dass es einen eigenen Trinkgeld-Button beim Bezahlen gibt. „Im Vorjahr fiel das Trinkgeld eher mager aus. Heuer wurden Plakate aufgehängt, dass Trinkgeld ausdrücklich erwünscht ist“, wurde erklärt. Dennoch käme damit sicher nicht die Menge zusammen, auf die man mit Bargeld kommen würde, so die Einschätzung. Dass die Kommunikation, auch in Bezug auf die Möglichkeit der Rücküberweisung des übrig gebliebenen Geldes auf den Cashless-Karten wichtig sei, betont auch Neumayr. „Hier gibt es immer wieder Verbesserungspotential“, betont er.

