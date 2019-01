Kassabon wird zur Ansichtskarte

Von Harald Gruber

Ein Fünftel weniger Regen als gewohnt und drei Mal so viele Hitzetage über 30 Grad wie im langjährigen Schnitt: das war der Sommer 2018 in OÖ. Wer dies schon vergessen hatte, wird jetzt am Einkaufsregal wieder daran erinnert. Die Preise für Gemüse und Getreideprodukte sind teils eklatant höher als vor einem Jahr. Das zeigt eine Erhebung durch Statistik Austria.

Salat und Zwiebel voran

In der Hitliste der Preissteigerungen von Dezember 2017 bis Dezember 2018 liegen Eissalat (plus 10,8 Prozent) und Zwiebel (plus 10,6 Prozent) voran. Hitzebedingt lag die Eissalat-Ernte 2018 um 17,5 Prozent unter dem Wert von 2017. Der Ertrag bei Zwiebel rasselte aufgrund der Trockenheit um 9 Prozent nach unten. Gerade bei Zwiebel treibt auch die anhaltende Nachfrage aus dem Ausland den Preis in Österreich weiter nach oben.

Ebenfalls spürbar teurer als Ende 2017 sind in den heimischen Geschäften Karotten (Preisanstieg plus 3,9 Prozent), Brot (plus 2,1 Prozent) und andere Getreideprodukte wie Müsli (plus 2,6 Prozent) sowie die Tiefkühl-Pommes (plus 3,4 Prozent) als erste Vorboten einer deutlichen Preiserhöhung bei Kartoffeln. Grund: jeweils Sommerhitze und extreme Trockenheit.

So lag die Karottenernte 2018 um 4 Prozent unter der von 2017, die Getreideernte je nach Sorte um 2 bis 12 Prozent. Bei den Kartoffeln wurde laut AMA zwar eine „durchschnittliche Menge“ eingebracht — 697.931 Tonnen — aber mit großen Qualitätsdefiziten durch massiven Drahtwurmbefall und die Stolbur-Krankheit. So landeten große Teile der Kartoffelernte auf dem Müll oder in der Stärkeindustrie — und die Krise ist noch nicht vorbei.

Problemfall Kartoffel

Druckstellen und rasche Alterung machen die Kartoffellagerung diesmal zu einem Hasardspiel. Weitere Preissteigerungen sind damit vorgezeichnet. Bislang wurde vom Preisauftrieb bei Kartoffeln laut AMA erst das Premium-Segment erfasst, die Standardware werde aber rasch folgen. Die Kartoffel-Exporte sind aufgrund der geschilderten Ernte- und Lagerungsmisere in Österreich laut AMA vorerst weitgehend zum Erliegen gekommen.