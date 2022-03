Kasse und Patienten betrogen: Zahnarzt aus Traunviertel angeklagt

Mehr als zwei Jahre hat die Staatsanwaltschaft Steyr gegen zwei Zahnärzte – die Männer sind Brüder – aus dem Bezirk Steyr-Land ermittelt, seit Februar liegt die Anklage wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs und grob fahrlässiger bzw. schwerer Körperverletzung vor. Die Behörde listet insgesamt 191 Opfer auf.

Demnach hat der aus Syrien stammende 45-jährige deutsche Staatsbürger die damaligen Gebietskrankenkassen von OÖ und NÖ um rund 300.000 Euro betrogen, indem er Leistungen verrechnete, die er entweder gar nicht oder nicht auf die angegebene Weise durchgeführt hatte.

So versprach er etwa 150 Patienten hochwertige Kronen, die sich aber als Provisorien aus Kunststoff herausstellten. Weiters verrechnete er in 46 Fällen gar nicht erbrachte Leistungen.

Da zudem einige Patienten gesundheitliche Schäden erlitten, wird der Zahnarzt in elf Fällen wegen Körperverletzungen angeklagt, in 14 Fällen hatte die Behandlung schwere körperliche Folgen. Sein 56-jährigen Bruder, mit dem er in einer zweiten Ordinationen zusammenarbeitete, wird sich am Landesgericht Steyr wegen grob fahrlässiger Körperverletzung in neun Fällen und schwerer Körperverletzung in 7 Fällen verantworten müssen.

„Einen Prozesstermin gibt es noch nicht, das Verfahren, für das mehrere Verhandlungstage notwendig sind, wird nicht vor Mai stattfinden“, sagte Pressesprecherin Christina Forstner zum VOLKSBLATT. Dem 45-Jährigen drohen im Falle einer Verurteilung bis zu drei Jahre, seinem Bruder bis zu zwei Jahre Haft. Laut Forstner haben sich die Angeklagten zu den Vorwürfen nicht geäußert bzw. keine abschließende Stellungnahme abgegeben. Mehrere Opfer haben sich dem Verfahren als Privatbeteiligte angeschlossen.

Insolvenzverfahren

Über die zwei Ordinationen des Jüngeren ist im März 2019 am Landesgericht Steyr das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Passiva beliefen sich auf rund 500.000 Euro, die Zahnarztpraxen wurden nach Bekanntwerden der Vorwürfe geschlossen.

Von Heinz Wernitznig