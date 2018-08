„Kassenmedizin aufwerten“

Aus Sicht des Präsidenten der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), Thomas Szekeres, ist es dem Engagement von Wahlärzten zu danken, dass Schwächen und Lücken in der Kassenmedizin etwas abgefangen werden können. Wie berichtet, sind die Ausgaben der Kassen für Wahlarztleistungen von 2010 bis 2017 um 48 Prozent gestiegen. Für Szekeres sind Wahlärzte „zu einer Säule in der Versorgung geworden, können aber weder mit Bürokratie, Deckelungen und Degressionen so gegängelt werden wie ihre Kollegen mit Kassenvertrag“. Wobei der ÖÄK-Präsident die beiden Gruppen nicht gegeneinander ausspielen will, vielmehr solle man „gemeinsam an Lösungen arbeiten und die Kassenmedizin endlich aufwerten“.

Für ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer belegen die Wahlarztausgaben „einmal mehr die Notwendigkeit von Reformen. Die einfachere Struktur schafft Mittel für den Kampf gegen die Zwei-Klassen-Medizin“, sagt Nehammer mit Blickwinkel auf die angestrebte Sozialversicherungs-Reform. Ein krankes System müsse „gesund reformiert werden“.