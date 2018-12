Katastrophe unter dem Weihnachtsbaum

Von Renate Wagner

Das Szenario ist bekannt: Die Familie versammelt sich zu Weihnachten, obwohl keiner es so recht will. Geschenke werden herbeigeschleppt, die eine bäckt, der andere bereitet ein Marionettenspiel für die Kinder vor, die schlechte Laune ist angesichts des Stresses kaum in Schach zu halten. Gar so lieb haben sich Verwandte und Freunde oft doch nicht … Englands Komödienmeister Alan Ayckbourn hat 1980 mit „Schöne Bescherungen“ eine Art zeitlosen Klassiker des Katastrophen-Weihnachtsstücks geschrieben. Wenn das Burgtheater dieses mit Luxusbesetzung auf die Bühne schickt, sollte es freilich ein Geschenk für das Publikum werden.

Am Stück liegt es nicht. Das ist zwar ironisch, ein bisschen zynisch und überdreht die allgemeine Nervenschlacht, könnte aber als lockere Slapstick-Übung ein Supervergnügen werden. Allerdings weiß man, dass die Schweizer Regisseurin Barbara Frey (im Hauptberuf Intendantin des Schauspielhauses Zürich) kein leichtes Händchen für dergleichen hat. Dennoch hat man sie für diese Inszenierung eingeladen, mit dem Ergebnis, dass die Weihnachts-Katastrophe mehr belastend als belustigend ausgefallen ist.

Fabian Krüger zappelt durch abstruse Angebote

Ayckbourn hat eine Menge Superrollen geschrieben. Etwa den ungebetenen Gast, einen mittelmäßigen Schriftsteller, der als Außenseiter sofort zum Objekt der Begierde aller anwesenden Damen wird: Fabian Krüger zappelt sich ergötzlich durch die teils abstrusen Angebote. Sie kommen von Dörte Lyssewski, einer prächtigen alten Jungfer, Maria Happel, einer seltsam verstörten Ehefrau, und Katharina Lorenz, die aus ihrem Frust heraus geradezu explodiert. Nur eine Dame ist anderwärts zu beschäftigt, um im Wettbewerb mitzumachen: die Oberösterreicherin Marie-Luise Stockinger, die virtuos ihren Schwangerschaftsbauch vor sich herschiebt.

Als Hausherr versucht Nicholas Ofczarek, sich lieber mit dem Reparieren von allerlei Spielzeug zu beschäftigen, als seine Familie wahrzunehmen, und Michael Maertens hat die Bombenrolle des Onkels, der alle Welt mit seinem Puppenspiel langweilt. Falk Rockstroh brüllt martialisch herum, und Tino Hillebrand wird immer kleiner.

Sie alle könnten vergnüglicher und beschwingter sein, wenn das Stück am Ende, bei einer Tasse Tee, auch eine halbe Leiche vorsieht. Aber man kennt die Lust der Wiener an ihren großen Schauspielern: Um diese zu sehen, werden sie dann auch eine trübe Komödie über sich ergehen lassen.