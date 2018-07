„Katz-und-Maus-Spiel“: Illegales Glücksspiel in OÖ

WELS — Geht es nach der Bundesregierung, soll das bestehende Glücksspielgesetz in Österreich verschärft werden. Mehr als 800 beschlagnahmte, illegale Spielautomaten lagern derzeit in einer Halle der Finanzpolizei Wels. Sie sind das Ergebnis laufender Schwerpunktaktionen der Finanzpolizei gegen die steigende Glücksspielkriminalität. Finanz-Staatssekretär Hubert Fuchs weiß um die derzeitige, schwierige Gesetzeslage: „Sobald wir Glücksspielgeräte beschlagnahmen, sind ein paar Stunden später aus einem Lager wieder neue Automaten da. Wenn man die Möglichkeit hätte, sofort eine Betriebsschließung vorzunehmen, dann würde sich dieses Katz-und-Maus-Spiel mit den Behörden erübrigen.“ Dabei werde gegen jeden einzelnen Bescheid das Rechtsmittel erhoben und die Betreiber gehen bis an den Verwaltungsgerichtshof. Die Verfahren dauern dann entsprechend lange und solange diese nicht abgeschlossen sind, dürfen keine Automaten vernichtet werden, so Fuchs. Alleine im vergangenen Jahr wurden bei 29 Kontrollen 179 illegale Automaten in Wels beschlagnahmt. Verwaltungsstrafverfahren leitete man in 92 Fällen ein, 23 Betriebe schloss man behördlich. „Der Bereich zwischen Wels und Linz ist generell ein Hotspot der illegalen Glücksspielszene“, so Fuchs weiter. Ein großes Problem seien – bei den Stammkunden beliebte – „Klingelbetriebe“. Derzeit müsse bewiesen werden, dass dort illegales Glücksspiel betrieben werde. Oft sei das jedoch nicht leicht möglich. „Die Hintermänner befinden sich meist im Ausland, Betriebsschließung sind somit das massivste Mittel, um den illegalen Glücksspielbetreibern das Handwerk zu legen“, resümierte Fuchs.

