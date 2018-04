Katz-und-Maus-Spiel mit Polizei

Alkolenker narrte die Beamten und fuhr ihnen davon — Am Ende doch erwischt

LAAKIRCHEN — Die Polizei genarrt hat am Donnerstag ein Alkolenker. Der 36-Jährige aus Gmunden hatte kurz nach Mitternacht am Steuer seines Autos auf der A1 telefoniert. Eine Streifenwagenbesatzung beobachtete ihn dabei und forderte ihn mittels roter Signalkelle zum Nachfahren auf. Als Reaktion winkte der Gmundner mit dem beleuchteten Handy zurück, folgte jedoch dem Wagen. Bei der Abfahrt Laakirchen West wartete er dann aber, bis der Streifenwagen ausfuhr, um dann geradeaus weiterzufahren. Die Streifenbesatzung nahm die Verfolgung auf. An der Raststation Lindach Süd wurde das Fahrzeug erneut gesichtet. Der 36-Jährige parkte und lief davon. Er konnte schließlich bei einer Tankstelle gestellt werden. Dort gab er zu, keinen Führerschein zu besitzen. Dieser war ihm bereits abgenommen worden. Der Alkotest ergab 1,52 Promille.

Noch tiefer ins Glas geschaut hatte Donnerstagnachmittag ein Kraftfahrer in Ranshofen/Braunau. Mitarbeiter einer Firma hatten die Polizei alarmiert, als der Mann mit seinem Lkw vom Gelände wegfahren wollte. Der 33-Jährige Slowake konnte sich zunächst nicht ausweisen. Im Lkw-Führerhaus wurden eine eingeschlagene Seitenscheibe und mehrere leere Bierflaschen gefunden. Der Alkotest ergab 2,4 Promille.