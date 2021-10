Ein Unbekannter hat im Bezirk Vöcklabruck eine Katze zu Tode gequält und in einem Bach in Schörfling am Attersee entsorgt.

Er steckte das Tier in einen Plastiksack, dadurch dürfte es erstickt sein. Eine Frau fand bei Gartenarbeiten den Kadaver.

Eine Spur zu einem möglichen Täter gibt es vorerst nicht, so die Polizei. Sie geht davon aus, dass die Tat zwischen 18. und 23. Oktober verübt wurde.