Ein bisher Unbekannter hat in Imst in Tirol eine Katze mit einem Luftdruckgewehr angeschossen. Ein Passant hatte das schwer verletzte Tier am Sonntag in der Langgasse gefunden und in die Tierklinik gebracht, berichtete die Polizei.

Aufgrund der schweren Verletzungen musste die Katze eingeschläfert werden.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.