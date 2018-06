Katzenjammer nach verpatztem Start

Die Favoriten straucheln — selbst Rekordweltmeister Brasilien konnte diesen Trend zum Auftakt der WM in Russland nicht stoppen. Mit dem 1:1 gegen die Schweiz in Rostow blieb die Selecao erstmals seit 40 Jahren in einem Eröffnungsspiel sieglos. Dementsprechend groß war die Enttäuschung bei Teamchef Tite: „Diese Art von Nervosität kommt von der Unsicherheit vor dem ersten WM-Spiel. Sogar der Trainer war nervös“, gab der 57-Jährige zu.

Beschwerden über Gegentor und Fouls an Neymar

Von den gefürchteten Ballzirkulationen, dem Hochgeschwindigkeitsfußball in der Offensive und der individuellen Klasse war gegen die Eidgenossen nur wenig zu sehen. Nach dem Traumtor von Coutinho (20.) verfielen die Südamerikaner in ungewohnte Passivität, die Schlussoffensive kam dann zu spät. „Natürlich bin ich nicht glücklich mit dem Resultat“, sagte Tite.

Für seine Spieler war vor allem einer hauptverantwortlich: Schiedsrichter Cesar Ramos Palazuelos aus Mexiko. Eine harte Gangart der Schweizer wurde ebenso moniert, wie ein vermeintliches Foul vor dem 1:1 durch Zuber (50.). „Ein klares Foul“, schimpfte Coutinho über den leichten Schubser. „Ich habe nicht verstanden, warum beim Tor so rumgemotzt wurde, das war ein ganz normaler Zweikampf“, entgegnete Zuber.

Apropos rumgemotzt: Das galt auch für Superstar Neymar, der von den Eidgenossen weitgehend aus dem Spiel genommen wurde — teils mit legalen, teils mit unerlaubten Mitteln. Insgesamt zehn Fouls wurden an Neymar begangen, so oft wurde kein anderer Spieler seit Alan Shearer 1998 bei einer WM gelegt. „Die Spieler wurden getauscht, um die Fouls zu begehen. Wenn die Schiedsrichter darauf nicht ihre Aufmerksamkeit lenken, ist das schlecht für den Fußball“, beschwerte sich der 26-Jährige, der frustriert befand: „Die Schweiz hat das Unentschieden nicht verdient.“

Torhüter Yann Sommer erklärte das Rezept seiner Truppe gegen den Paris-Offensivkünstler. „Wir haben es ihm schwer gemacht, weil wir ihm auf den Füßen gestanden sind und nicht viel Platz gelassen haben. Ich glaube, er hatte nicht viel Spaß.“