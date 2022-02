Das Linzer Automationsunternehmen KEBA hat das in Stuttgart in Deutschland ansässige Software-Start-up drag and bot zu 100 Prozent übernommen.

Der Deal wurde mit Dezember vollzogen, teilte KEBA am Mittwoch mit, über den Kaufpreis hat man Stillschweigen vereinbart.

drag and bot, das ursprünglich als Spin-off des Fraunhofer-Instituts für Produktion und Automatisierung gegründet wurde, befasst sich mit der Programmierung von Industrierobotern.