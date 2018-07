Kehrtwende: Jetzt will sich Trump versprochen haben

Die Amtszeit von US-Präsident Donald Trump ist um eine Skurrilität reicher: Nach der wie berichtet riesigen Welle an parteiübergreifender Kritik an seinem Auftritt mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin war Trump am Mittwoch um Schadensbegrenzung bemüht. Er erklärte, sich während der Pressekonferenz mit Putin versprochen zu haben. In Bezug auf Erklärungen der US-Geheimdienste, wonach Russland hinter den Hackerangriffen während des US-Wahlkampfs stecke, hatte Trump gesagt: „Ich sehe keinen Grund, […] warum es Russland sein sollte. 24 Stunden später sowie nach einer Welle der Entrüstung in den USA sagte er, er habe eigentlich sagen wollen, er sehe keinen Grund, „warum es nicht Russland sein sollte“. Das Wort „nicht“ habe er jedoch zu sagen vergessen.

Bereits zuvor hatte Trump erklärt, die Erkenntnisse seiner Geheimdienste nun doch zu akzeptieren, wonach Russland hinter den Hackerangriffen während des US-Wahlkampfs stecke. Er fügte jedoch hinzu: „Es könnten auch andere Leute gewesen sein.“

Er sei nicht pro-russisch, sagte Trump im Interview mit Fox News. Er wolle lediglich, dass die USA sicher seien. Laut Ipsos-Umfrage missbilligen 55 Prozent der Amerikaner, wie Trump die Beziehungen zu Russland handhabt. Auf Twitter gab sich der Präsident angriffslustig: „Das Treffen von Präsident Putin und mir war ein großer Erfolg, nur nicht in den Fake-News-Medien!“ Es werde zu „großen Ergebnissen“ führen.