Kein Bedarf an weiteren Moscheen

Der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), Ibrahim Olgun, sieht keinen Bedarf für weitere Gebetshäuser in den Städten. „Wir müssen uns mehr darauf konzentrieren, dass wir andere wichtige Einrichtungen haben, die alle Menschen betreffen“, begründet Olgun seine Absage. So gebe es zu wenig Flüchtlingsunterkünfte, Waisenhäuser und Schulen. Nicht vom Tisch ist auch die Gründung einer eigenen muslimischen Hilfsorganisation nach Vorbild der katholischen Caritas oder der evangelischen Diakonie. Dabei gehe es nicht darum, eine parallele Struktur zu bilden, sondern die Last von anderen Organisationen zu nehmen, betont Olgun.

Gegen Kopftuch-Verbot

Nach wie vor stellt sich die IGGÖ vehement gegen das Kopftuchverbot. „Es ist sehr unverständlich, sehr bedauerlich, dass die Politik versucht, sich in unsere Angelegenheiten einzumischen“, meint Olgun weiter und: „Solange so ein Verbotsgesetz nicht verabschiedet wird, sind wir immer bereit für Gespräche.“ Finde man keine Lösung, „bleibt uns nichts anderes übrig als alle rechtlichen Mittel zu nützen“, was bis zum Europäischen Menschengerichtshof (EGMR) reichen könne. Ohnehin sei die Diskussion über Kopftücher für Kinder eine „Scheindebatte“, was auch internen Zahlen der IGGÖ belegten. Zwang durch die Eltern gebe es lediglich in Einzelfällen, die stets durch den innermuslimischen Diskurs gelöst würden.

Für die Kriegsinszenierung mit uniformierten Kindern in einer Wiener Moschee sieht er den dortigen Imam mitverantwortlich. Die Reaktion der Politik auf solche Vorfälle sieht er dennoch überzogen. An die Muslime appelliert Olgun, sich besser zu integrieren.