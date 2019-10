Kein Betriebsausflug: LASK will drei Punkte

Europa League: Athletiker gehen in Lissabon mit breiter Brust in Auftritt gegen Sporting

„Ein Sieg.“ Egal, wen man im Kader der Athletiker auch fragt, was denn am Donnerstag (21 Uhr/live Puls 4) gegen Sporting ein gutes Ergebnis wäre, die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen und lässt an Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig, wie eine VOLKSBLATT-Umfrage vor dem Abflug nach Portugal zeigte. Egal, ob es sich dabei um Trainer Valerien Ismael, Torhüter Alexander Schlager, Kapitän Gernot Trauner, Mittelfeldmotor Peter Michorl oder Flügelflitzer Thomas Goiginger handelt.

Den Beteiligten ist aber klar, dass dafür gegen eine Topmannschaft eine Topleistung notwendig sein wird. „Ein riesiger Brocken mit einer brutal starken Offensive“, meinte Michorl zum Gegner. Dem konnte Schlager nur zustimmen: „Sporting hat eine riesige Geschichte, der Kaderwert ist viel größer als unserer.“ Aber zugleich stellte der ÖfB-Teamspieler klar: „Das sind nur Zahlen und Geschichte schießt keine Tore. Im Fußball kann sich in einem Spiel alles drehen.“ Genau das will der LASK wieder unter Beweis stellen.

„Spiel von Anfang an auf unsere Seite ziehen“

„Das ist kein Betriebsausflug, wir fliegen nach Lissabon, um drei Punkte zu holen“, stellte Michorl klar. Dafür müsse man wieder Mut, Teamgeist und Mentalität zeigen. „Wir werden versuchen, das Spiel von Anfang an auf unsere Seite zu ziehen, Sporting früh unter Druck zu setzen“, erklärte Trauner. Schließlich sind die Portugiesen, wie nur zwölf Punkte aus den ersten sieben Meisterschaftsspielen und zwei Trainerwechsel (siehe auch Seite 26) belegen, offenbar nicht in Topform. „Sporting hat auch Problemzonen, ist vielleicht verunsichert“, weiß Schlager. „Die wollen wir ausnutzen“, ergänzte Michorl. Am besten mit einem Sieg.