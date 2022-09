Kein „Downgrading“ für Lehrkräfte

Bei der wegen des Lehrermangels angekündigten Reform der Pädagogenausbildung soll es ernst werden. Am Mittwoch kam Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) mit Vertretern der Pädagogischen Hochschulen (PH) und Unis zu einem zweitägigen Arbeitstreffen in Linz zusammen, um an einer Weiterentwicklung der Ausbildung zu arbeiten.

Das Lehramtsstudium umfasst derzeit vier Jahre Bachelor und für die Volksschule mindestens ein, für alle anderen Schulformen in der Regel zwei Jahre Masterstudium. Schon jetzt kann man allerdings mit Bachelorabschluss in Vollzeit als Lehrer arbeiten, in der Volksschule auch als klasseführende Lehrkraft. „Hier braucht es Modelle, die attraktiv und kreativ sind“, erklärte Polaschek beim Treffen in Linz.

Notwendig seien außerdem attraktive Möglichkeiten, um qualifizierte Quereinsteinsteiger ins System zu bekommen. „Essenziell“ ist für Polaschek auch „eine noch bessere Verbindung von Theorie und Praxis“.

Klares Minister-Nein zu verkürzter Ausbildung

Forderungen nach einer deutlichen Verkürzung der Lehrerausbildung zumindest für bestimmte Schularten, wie sie zuletzt angesichts des Lehrermangels und gestiegenen Bedarfs an Köpfen wegen des Teilzeit-Booms wieder laut geworden sind, wies Polaschek zurück: „Dem generellen Ruf nach Downgrading der Lehrkräfteausbildung erteile ich ein klares Nein.“

Eine gleichwertige Ausbildung aller Lehrer sei „wesentlich“ und „Grundlage für eine zunehmende Durchlässigkeit“ der Ausbildung und eine Aufwertung der Volksschule. Das sei wichtig fürs Image und damit die Zukunft des Berufes — und Polaschek zitierte die Bildungspsychologin Christiane Spiel: „Österreich hat verabsäumt, am Image des Lehrerberufs zu arbeiten.“ Kein Mensch würde aufgrund eines Mangels an Ärzten fordern, diese nur mehr in drei oder zwei Jahren Studium auszubilden.

Die Lehrerausbildung wurde 2015/2016 grundlegend umgestellt. Für Volks- und Mittelschullehrer hat sich damit die Ausbildungsdauer — wenn man die einjährige Induktionsphase beim Berufseinstieg mitzählt — im Vergleich zu früher auf sechs Jahre verdoppelt.