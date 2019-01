„Kein Druck, sondern Herausforderung“

Von Tobias Hörtenhuber

Die höchste Handball-Spielklasse Österreichs ohne den HC Linz AG? Eigentlich unvorstellbar, seit 1974 gehören die Stahlstädter zu den besten Teams des Landes.

Doch nach der verkorksten Hauptrunde mit nur fünf Punkten aus 18 Spielen ist das Abstiegsgespenst präsenter denn je.

Dieses schnellstmöglich zu verjagen, darum geht es für das Team von Trainer Zoltan Cordas ab Freitag in der Qualifikationsrunde. Schon der Auftakt zuhause gegen Leoben (19) ist richtungsweisend, der Verein spricht vom wichtigsten Spiel der letzten zehn Jahre. „Es gibt keinen Druck, sondern nur eine Herausforderung“, setzt Cordas auf positive Psychologie.

Schneider: „Der Stein soll ins Rollen kommen“

Die Ausgangslage: Fünf Teams spielen in der Qualirunde (Hin- und Rückrunde) um drei Play-off-Plätze. Die beiden Letztplatzierten müssen in das Duell um den Klassenerhalt (Best-of-3). Die Punkte aus der Hauptrunde wurden halbiert, Linz liegt mit drei Zählern vier hinter dem Dritten Leoben, in Führung Margareten mit zehn.

Die Hoffnung: Mit dem neuen „Rückraum“ — Klemens Kainmüller, Srdjan Predragovic, Ante Grbavac — soll gleich gegen Leoben „der Stein ins Rollen gebracht werden“, wie Sportchef Uwe Schneider betonte. Gelingt ein Lauf, dann hält Präsident Bernhard Ditachmair sogar das Semifinale für machbar. „Wir haben klare Ziele und die werden wir auch erreichen“, meinte Predragovic zuversichtlich. Cordas sieht sein Team derzeit bei „80 Prozent“, in dieser Woche sollen bei der Feinabstimmung die restlichen 20 geschafft werden.

Die Zukunft: Darüber sollte am Montag nicht gesprochen werden — egal ob über die Schweizer Cordas-Gerüchte oder die Zukunft von Kainmüller und Schneider. Der Fokus liegt auf dem Auftakt zur Qualirunde. Mit diesem sollen dann auch die Fehler der Vergangenheit passé sein. Denn die Verantwortlichen gaben offen zu, die Situation im Sommer falsch eingeschätzt zu haben.