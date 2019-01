Kein Ende des Stillstands in Sicht

Der derzeitige Regierungsstillstand in den USA hat am Samstag einen Negativrekord gebrochen: Er dauerte bis dahin 21 Tage und hat den Shutdown von 1995/96 als bis dahin längsten abgelöst. Grund ist eine Haushaltssperre als Folge des Streits um die von Präsident Donald Trump gewünschte Mauer an der Grenze zu Mexiko. Weil die Demokraten die Geldmittel dafür nicht genehmigen, verweigert der Republikaner Trump die Ratifizierung des Budgetgesetzes. Tausende Staatsangestellte müssen daher ohne Gehalt zu Hause bleiben, viele staatliche Services funktionieren nicht mehr.

Auch an anderer Front hat Trump zu kämpfen: Laut Medienberichten ermittelte das FBI 2017 gegen Trump wegen möglicher Einflussnahme zugunsten Russlands. Unterdessen sind mit dem ehemaligen Wohnbauminister Julian Castro und der Kongressabgeordneten Tulsi Gabbard weitere Demokraten ins Rennen um die nächste Präsidentschaftskandidatur eingestiegen.