„Kein Entlassungsgrund, aber irreversibel gestörte Beziehung“

Vor einem Jahr wurden erste Vorwürfe gegen den Führungsstil von Mei Hong Lin (63) — seit der Saison 2013/2014 Ballettchefin am Linzer Landestheater — aus dem Tanzensemble laut. Am Montag wurden die Ergebnisse der Untersuchungen der eingesetzten Compliance-Kommission unter der Leitung von Reinhard Resch, Professor für Arbeitsrecht an der Linzer Kepleruni, dem Aufsichtsrat der Theater und Orchester GmbH (TOG) präsentiert.

Die Untersuchung ergab keine arbeitsrechtlichen Verfehlungen. Trotzdem empfahl die Kommission angesichts einer „irreversibel gestörten Beziehung“ zwischen der aktuellen Tanzkompanie und deren Leiterin eine einvernehmliche Trennung von Mei Hong Lin. Die Empfehlungen der Kommission wurden am Montag noch von der Realität eingeholt: Lin stimmte der vom Landestheater vorgeschlagenen einvernehmlichen Auflösung ihres Vertrages zu.

Wie berichtet, tauchten die ersten Vorwürfe gegen die Ballettchefin im Februar 2021 auf. Noch aktive und ehemalige Ensemble-Mitglieder warfen Lin u.a. unterlassene Hilfeleistung und Verletzungen des Arbeitsrechtes vor. Auch Ungerechtigkeit wegen Nichtverlängerung von Verträgen war geäußert worden. Zudem wurde Lin bezichtigt, Ideen von Tänzern als eigene ausgegeben zu haben. Diese wies die Vorwürfe stets zurück, sprach ihrerseits von Mobbing.

Intendant Schneider und der kaufmännische Leiter Thomas Königstorfer reagierten vor einem Jahr darauf u.a. mit einer Umverteilung der Kompetenzen in der Tanzkompanie, was für eine Verbesserung der Situation sorgen sollte. Als im August erneut Vorwürfe laut wurden, wurde Lin am 14. September bis auf weiteres freigestellt. Der Aufsichtsrat der TOG tagte schließlich zur Causa und setzte im Oktober besagte Compliance-Kommission zur Klärung der Vorwürfe ein. „Aus arbeitsrechtlicher Sicht haben sich die Vorwürfe gegen Frau Mei Hong Lin nicht erhärtet. Nach einstimmiger Ansicht der Kommission liegt auf Basis des von uns erhobenen Sachverhaltes aus derzeitiger Sicht und zum jetzigen Zeitpunkt kein Entlassungsgrund vor“, so Resch. Gleichzeitig haben sich auch die Vorwürfe von Mei Hong Lin nicht bestätigt.

Am Landestheater gibt es im Falle von Verletzungen eine klar vorgesehene Rettungskette, in die die Ballettchefin nicht involviert ist. Auch an anderen Theatern ist es üblich, dass Tänzer, die sich choreografisch einbringen, nicht in diesem Zusammenhang genannt werden. Kolportiert wird, dass sich das Verhältnis zwischen Mei Hong Lin und ihren Tänzern, das zuvor sehr eng gewesen sein soll, auch ob mangelnder Erfolgserlebnisse und zunehmender Kommunikationsprobleme gerade in der Corona-Zeit zusehends verschlechtert habe. Der Vorwurf der großen Fluktuation unter Lin kann dadurch entkräftet werden, dass viele der Tänzer später wieder ans Landestheater zurückkamen.

Nachfolge bis Sommer

Landestheater und Mei Hong Lin bedauerten am Montag in einer Aussendung die Beendigung der Zusammenarbeit: „Das Landestheater Linz dankt Mei Hong Lin für acht Jahre hochgradig erfolgreichen Schaffens. Die Tanzkompanie ist unter ihrer Leitung zu großem Ansehen gelangt, wurde mehrfach ausgezeichnet und hat mit hervorragenden Tanzproduktionen wesentlich zum künstlerischen Erfolg des Landestheaters beigetragen.“

Die Leitung der Sparte Tanz haben seit September interimistisch Hermann Schneider und Tanzdramaturgin Roma Janus inne. In der aktuellen Saison feiern noch zwei Tanzproduktionen mit Gastchoreografen („Buddha“, „Schwanensee“) Premiere. Die Leitung der Sparte Tanz könnte strukturell auf völlig neue Beine gestellt werden. Eine Entscheidung über die Nachfolge soll bis zum Sommer fallen.

Von Melanie Wagenhofer