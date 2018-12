Kein großer Sturm, daher Aufwind

Sturmarm ging das Jahr 2018 am Bundesland ob der Enns vorüber, solides Wachstum für die Oberösterreichische Versicherung war die Folge. Die Schadenleistungen im Vergleich zum Vorjahr sind – trotz einiger Großschäden – rückläufig, informierten am Dienstag Generaldirektor Josef Stockinger und Generaldirektor-Stellvertreter Othmar Nagl in einer Pressekonferenz über das vorläufige Ergebnis des Versicherungsjahres. Die Prämien im Kerngeschäft – der Schaden-Unfall-Versicherung – wachsen mit rund vier Prozent kräftig. Im Nicht-Leben-Bereich nimmt man heuer Prämien in Höhe von 335 Millionen Euro ein. Während die Kfz-Haftpflicht gut zwei Prozent wächst, hat die Kasko sogar 6,6 Prozent Zuwachs. Einziger Wermutstropfen ist für den Versicherer hier die Lebensversicherung: Die Prämien gehen dort insgesamt deutlich zurück; um 3,7 Prozent auf rund 107 Millionen Euro. Vor allem ist dieser Rückgang mit abreifenden Altverträgen begründet. Versicherungsleistungen aus Brandschäden in Landwirtschaft und Gewerbe – auch aufgrund der enormen Trockenheit heuer – legten um 35 bzw. um gut elf Prozent zu. „Mit einer Versicherungsleistung von 12,6 Millionen Euro mussten wir einen neuen Spitzenreiter als bislang teuersten Brandschaden der Unternehmensgeschichte verkraften“, so Nagl. Insgesamt wird das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit mit mehr als 24 Millionen Euro auf Vorjahresniveau bleiben, prämienseitig wächst man hingegen um 2,4 Prozent.