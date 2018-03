Kein Grund für Linzer Euphorie

Von Tobias Hörtenhuber

„Es ist nur ein Sieg, wir brauchen noch drei“, meinte Doppeltorschütze Mario Altmann. „Die Höhe spielt keine Rolle“, ergänzte Kapitän Philipp Lukas. Wer nach dem 8:2 über Zagreb ausgelassen feiernde Black-Wings-Linz-Spieler erwartet hatte, wurde enttäuscht. Und das ist auch gut so, denn wie Altmann richtig bemerkte: „Wir sind noch immer unter Druck.“

Zagreb führt im EBEL-Viertelfinale mit 2:1, ein weiterer Linz-Sieg am Freitag (19.15) in der Keine-Sorgen-EisArena ist für den Halbfinal-Aufstieg fast Pflicht, denn die Serie würde erst in einem Entscheidungsspiel beim Stand von 3:3 wieder nach Linz zurückkehren.

Überragende Einser-Linie

Und auch wenn sich BWL-Manager Christian Perthaler freute, dass der Knoten endlich geplatzt ist, darf der Kantersieg nicht überbewertet werden.

Trainer Troy Ward würfelte die Linien durcheinander, spannte Brian Lebler mit Rick Schofield (statt Corey Locke) und Dan DaSilva (statt Fabio Hofer) zur neuen Einser-Formation zusammen. Ein genialer Schachzug — DaSilva traf doppelt, seine Kollegen je einmal. Hinter den Goalgettern brillierte die „Dreier-Abwehr“ mit Erik Kirchschläger (Plus/Minus von 4) und Mario Altmann (Plus/Minus 5). Was uns zum großen ABER führt.

Die anderen Offensiv-Linien agierten harmlos, allen voran die Neuzugänge Mark Naclerio und Zintis Zusevic, die weiter auf einen Treffer warten.

Disziplin ausbaufähig

Sich auf einen Sahnetag der Topstürmer zu verlassen, wird vielleicht genügen, um Zagreb so irgendwie auszuschalten, aber keinesfalls für mehr. Ausgeglichenheit ist gefragt.

Auch in Sachen Disziplin ist Besserungsbedarf gegeben, in Spiel drei fassten die Linzer zwölf Minuten Strafminuten aus. Übrigens gelang am Dienstag bei sieben Zagreb-Strafen kein einziges Überzahltor.

Abschließend ist eines festzuhalten: Das Feuer, das die Linzer am Dienstag an den Tag legten, muss der Maßstab sein — sonst gibt’s keinen Erfolg.