Kein königlicher Pomp für Brexit

Die britische Queen hat politisch nichts sagen, aber sie muss nach jeder Wahl das Regierungsprogramm des jeweiligen Premierministers vorlesen. So auch gestern jenes von Boris Johnson, dessen Tory-Partei die vorgezogenen Neuwahlen vorige Woche haushoch gewonnen hatte. Wenig überraschend hatte Königin Elizabeth II. einen Text mit Brexit-Schwerpunkt auf dem Papier. Ob sie den Austritt Großbritanniens aus der EU selber gut findet oder nicht, darf sie nicht sagen, aber sie nützte das Ritual der Regierungserklärung für subtile Gesten, die als „not amused“ interpretiert werden könnten. Zumindest wollte die Queen die unfreiwillige Brexit-Verherrlichung nicht mit königlichem Pomp schmücken. Statt mit der Kutsche fuhr sie mit einem Auto die kurze Strecke zwischen dem Buckingham-Palast und dem Parlament. Anstelle von Hermelinmantel und Krone trug sie bei ihrer 66. Queen’s Speech nur ein schlichtes Kleid, dazu einen Mantel in Mint und einen gleichfarbigen Hut.

Brexit Ende Jänner

Inhaltlich gab es keine Überschungen: „Die Priorität meiner (Johnsons, Anm.) Regierung ist es, den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union zum 31. Jänner abzuschließen“, verlas die 93-jährige Monarchin, die von ihrem ältesten Sohn, Thronfolger Prinz Charles (71), begleitet wurde.

Nach dem Abschluss des Brexit-Verfahrens werde sich die Regierung um „die künftige Beziehung mit der EU auf der Grundlage eines Freihandelsabkommens“ kümmern, das „dem ganzen Königreich zu Gute kommt“, kündigte die Königin an.

Zu den zentralen Vorhaben Johnsons zählt eine gesetzliche Verankerung staatlicher Zahlungen an das Gesundheitssystem (NHS). Johnson setzt sich damit von der Linie seiner konservativen Vorgänger ab, die sich durch einen Sparkurs auszeichneten. Der National Health Service soll nun ausgebaut werden.

Heute Abstimmung

Das neu gewählte Parlament in London war am Dienstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Am Freitag will die Regierung den Abgeordneten das mit der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen vorlegen, damit Großbritannien die EU Ende Jänner verlassen kann. Angesichts der satten Tory-Mehrheit scheint die Zustimmung dieses Mal sicher.