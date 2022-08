Kein konkreter Verdächtiger nach Bluttat im Bezirk Baden

Nach dem Fund einer toten 57-Jährigen Mittwochfrüh in einem Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) haben die Erhebungen am Donnerstag angedauert. Ermittelt werde weiter gegen Unbekannt, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf APA-Anfrage.

Die 57-Jährige erlitt Stichverletzungen im Kopfbereich. Wegen Auffindungssituation und Spurenlage sei von einem Gewaltverbrechen auszugehen, hieß es am Mittwoch. Eine Obduktion wurde seitens der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angeordnet.

Keine neuen Erkenntnisse gab es am Donnerstag vorerst zur Situation des 64-jährigen Ehemanns des Opfers. Dieser hatte die Frau im Schlafzimmer des Wohnobjekts entdeckt und die Rettungskette in Gang gesetzt. Der Mann erlitt Polizeiangaben zufolge einen schweren Schock und erhielt psychologische Betreuung. Geführt wurde er als Zeuge, eine Einvernahme war geplant.