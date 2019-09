„Kein Kulturverein hat wegen KTM einen Euro weniger Förderung erhalten“

2015 leitete der damalige Landeshauptmann Josef Pühringer die Förderung der KTM Motohall in die Wege, die nun für Wirbel sorgt. Der Antrag von Grünen-Landesrat Rudi Anschober, ein externes Gutachten zur Motohall zu erstellen, lehnten am Montag ÖVP, FPÖ und SPÖ mit der Begründung, dass der Landesrechnungshof bereits mit einer Prüfung beauftragt wurde, ab.

VOLKSBLATT: Gibt es eine Verbindung zwischen den Spenden von KTM an die Bundes-ÖVP und der Förderung des Landes OÖ?

PÜHRINGER: Zwischen der Spende und dem vom Land geförderten Projekt gibt es nicht den geringsten Zusammenhang. Als wir 2015 und davor darüber verhandelten, war Sebastian Kurz weder Bundesparteiobmann noch Spitzenkandidat der ÖVP. Von einer Nationalratswahl 2017 war noch keine Rede.

Warum wurde das Projekt von KTM als förderungswürdig eingestuft?

Die Stadtgemeinde Mattighofen sah, aus meiner Sicht vollkommen zurecht, in dem Technik-Museum von KTM eine große Chance, eine neue Attraktion für die Stadt zu schaffen. Bgm. Friedrich Schwarzenhofer (SPÖ) hat bei der Eröffnung der Motohall von einem Wahrzeichen gesprochen. Alleine wenn man Architektur und Design des Gebäudes betrachtet, hat er Recht. Mir war aber von Anfang an klar, dass es sich primär um eine große Attraktion für die Gemeinde und die Region handelt und als Hauptförderer das Gemeinderessort auftreten müsse. Es gab aber auch einen kulturellen Aspekt zu berücksichtigen. Die Kulturförderung wurde dann mit 1,8 Mio. Euro, das sind fünf Prozent der Gesamtkosten, fixiert. Jedes in den vergangenen Jahren in Oberösterreich entstandene Museum hat eine höhere Kultursubvention als 5 Prozent erhalten.

Wurden denn die anderen Parteien über die geplante Förderung informiert?

Selbstverständlich habe ich alle zuständigen Referenten und alle Fraktionen rechtzeitig und ausreichend informiert. Ich war froh, dass ein Konsens gegeben war. Er wunderte mich aber nicht, denn das Unternehmen hat ja rund 85 Prozent der Gesamtkosten übernommen. Hauptförderer waren das Gemeinderessort unter LH-Stv. Reinhold Entholzer (SP) und die Stadtgemeinde Mattighofen.

Fünf Prozent kamen aber aus dem Kulturbudget …

Die Kulturförderung hätte man auf Wirtschaft und Tourismus aufteilen können, was aber einer geforderten Verwaltungsökonomie im Förderbereich zuwiderliefe. Dadurch hätte sich die Subventionssumme nicht verändert, nur die Optik wäre im Hinblick auf die Kulturorganisationen vielleicht besser gewesen. Aber: Kein Kulturverein hat wegen des KTM-Projekts einen Euro weniger an Förderung bekommen. Das Kulturbudget wurde aus Zusatzmitteln des Finanzressorts projektbezogen aufgestockt.

Gab es denn einen einstimmigen Beschluss für die Förderung?

Für mich stand immer außer Diskussion: Nur wenn alle mitziehen, machen wir das. Und es waren sich auch alle Parteien einig. „Das ist uns durchgerutscht“ oder „Das haben wir uns zu wenig angesehen“ kann ich nicht gelten lassen. Niemand darf sich aus der gemeinsamen Verantwortung abmelden, das wäre unehrlich und feige. Auch wenn wir uns im Wahlkampf befinden, erwarte ich von allen Parteien, dass sie zu dem stehen, was gemeinsam vereinbart wurde. Landeshauptmann Thomas Stelzer vollzieht korrekt, was 2015 vereinbart und dem Unternehmen und Mattighofen zugesagt wurde. Beide müssen sich verlassen können, dass das auch gilt.

Ist die KTM Motohall nun ein Museum?

Da kann man legitimerweise geteilter Meinung sein. Daher hat der Museumsverbund auch nur das Vorhandensein der Grundbedingungen für die Förderung bestätigt — aber immerhin. Es ist für mich auch zweitrangig, denn wenn ein oberösterreichisches Vorzeigeunternehmen seine Unternehmensgeschichte und die Geschichte seiner Produkte in einem solchen Baukunstwerk präsentiert, dann ist das ein Stück Technik- und Innovationsgeschichte und bekommt gerechtfertigt eine Kulturförderung — noch dazu bei dieser Architektur und diesem Design. Auch die Baukunst ist ein wesentlicher Teil unserer Kultur.