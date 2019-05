Kein Kunstmuseum für Ottensheim

Initiator Josef Schütz baut seinen Ausstellungsbetrieb in Engelhartszell

Ottensheim wird nun doch nicht der Standort für ein Museum mit bedeutenden Kunstschätzen. Nachdem es im Gemeinderat keine Zustimmung für den Verkauf des alten Amtsgebäudes an den Kunsthändler Josef Schütz gegeben hat, der darin einen Ausstellungsbetrieb einrichten wollte, hat sich der gebürtige Waldinger laut OÖN bereits für einen anderen Ort entschieden.

In Engelhartszell soll für drei Millionen Euro ein Neubau samt Café direkt an der Donau entstehen, der künftig Kunstwerke beherbergen soll. Entsprechende Vorverträge sollen bereits unterschrieben worden sein. Schiele, Kokoschka, Klimt und Co. aus dem Besitz von Schütz sollen künftig bis zu 45.000 Besucher im Jahr ins Innviertel locken. Auch Nachfolgeprojekte wie ein Hotel, wie sie der Investor ursprünglich für Ottensheim angedacht hatte, könnte das Museum Engelhartszell bescheren.

Noch im Jänner hatte sich Schütz im VOLKSBLATT-Gespräch zuversichtlich gezeigt: Die Pläne für das alte Amtshaus der Gemeinde Ottensheim als auch die Finanzierung seien bereits fixiert. „Geht alles glatt, können wir im Oktober 2020 eröffnen“, erklärte der Kunsthändler. Unterstützung bekam er dabei vom Ottensheimer Bürgermeister Franz Füreder (ÖVP). Widerstand gab es seitens der Bürgerliste Pro O. und der örtlichen SPÖ, die am Montag im Gemeinderat erwirkten, dass die Entscheidung über den Verkauf des Amtshauses auf den 24. Juni vertagt wird. Das war Josef Schütz offensichtlich zu spät.