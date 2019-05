Kein Landes-Job für Extremisten

Extremisten wie etwa Identitäre unerwünscht — diese Linie setzt das Land OÖ jetzt bei Aufnahmen um. Zwar sei ein Sperrvermerk, wie es ihn beim Bundesheer gibt, aus Sicht der Landesjuristen nicht möglich, das Land wird bei Personalaufnahmen bestimmte Bewerber aber besonders unter die Lupe nehmen.

Er habe die Direktion Personal angewiesen, „mit sofortiger Wirkung“ bei Neuaufnahmen in bestimmten Verwendungen „eine Sicherheitspolizeiüberprüfung nach dem Sicherheitspolizeigesetz einzuholen“, sagt LH Thomas Stelzer. Dadurch sei eine Überpüfung hinsichtlich Extremismustendenzen gewährleistet.

Von Landesbediensteten werde eine besondere Treue zum Bundesstaat und ein aufrichtiges und umfassendes Bekenntnis zur verfassungsmäßigen Rechtsordnung verlangt, so der Landeshauptmann, allerdings stehen Radikalisierungstendenzen bei einzelnen Gruppierungen dazu im Widerspruch.

Die Aufnahme solcher Personen in den Landesdienst sei nicht erwünscht, betont Stelzer. Betroffen von der Sicherheitsüberprüfung seien Bewerber für Jobs in den politischen Büros ebenso wie für andere sensible Bereiche, wo es Zugang zu vertraulichen Daten gebe — wie etwa in der IT.