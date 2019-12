Kein Meisterstück, aber gut genug

Von Renate Wagner

Für „Star Wars“-Fans ging es 1977 los, als George Lucas den „Krieg der Sterne“ vorlegte und eine völlig neue Welt kreiert hatte, ein Weltraum- und Menschen-Imperium, das auf den Figuren von Luke Skywalker, Han Solo und Prinzessin Leia basierte (mit Alec Guiness als Obi-Wan Kenobi als kostbare Draufgabe), das den Darth Vader als dunkle Macht erfand und „Möge die Macht mit Dir sein“ als millionenfach zitierten Spruch … Drei Filme gab es und die waren so erfolgreich, dass Hollywood es nicht damit gut sein lassen konnte.

Die nächsten drei, 1999 bis 2005, wurden gedreht und es war noch immer nicht genug. Disney kaufte die Marke „Star Wars“ und begann 2015 mit der „ultimativen“ Trilogie, und das bedeutet wohl, dass man nun mit dem „Aufstieg Skywalkers“ und Folge 9 tatsächlich am Ende angelangt ist. Einem Ende, das die bösen Mächte beseitigt und Ruhe in die Galaxie bringt? Natürlich erst, nachdem es tüchtig gekracht hat.

Schon längst ist man in der dritten Trilogie mit neuem „Personal“ angetreten, der „böse“ Imperator Palpatine herrscht allerdings noch immer, Kylo Ren/Ben Solo (Adam Driver) dürfte — düster genug sieht er drein, aber ganz unempfindlich ist er auch nicht — auf der dunklen Seite zu suchen sein. Dass wir am Ende erfahren, wer Rey, die junge Frau ohne Nachnamen, eigentlich ist (Daisy Ridley sieht hübsch aus, die ultimative Persönlichkeit fehlt ihr), schließt einen langen Handlungsbogen dann einigermaßen. Man findet sie jedenfalls mit dem attraktiven Poe (Oscar Isaac) und dem liebenswerten Finn (John Boyega) auf der Seite der Rebellen.

Mehr Pathos als Humor in der Geschichte

Das seltsame Getier und die ulkigen Roboter, die früher eine so große Rolle gespielt haben, finden sich eher in den Hintergrund gedrängt: Das tremolierende Pathos der Geschichte ist größer als der Humoranteil.

Die „Oldies“ kommen wieder — Carrie Fisher buchstäblich aus dem Grab (mit vor ihrem Tod gedrehten und Szenen), ein weißhaariger Harrison Ford hat eine kurze Szene, und Mark Hamill als Luke kann schließlich auch als Geist da sein, übernatürlich geht es immer zu in dieser Welt, wo die magischen Kräfte fließen und die Lichtschwerter in zahllosen Kämpfen erstrahlen.

Aber Regisseur J. J. Abrams weiß auch, dass man bei zweieinhalb Stunden Spieldauer viel Action und Abwechslung bieten muss, selbst wenn das auf Kosten von Klarheit und Übersichtlichkeit der Handlung geht. Aber zum logischen Mitdenken läuft alles ohnedies zu schnell. Man ist immer wieder im Weltall, in Wüsten, in der Steppe, auf wildem Meer, in Höhlen und sagenhaften Märchenwelten. Sicher kein filmisches Meisterstück (gekonnt ist nicht genial), aber gut genug.

Man soll es nicht verraten — aber wäre ein Happy End denkbar? Immerhin soll dieser Film ja wirklich den endgültigen Abschluss der Saga bilden … Wenn Disney nicht schon vorsichtshalber verkündet hätte, dass mit Spin Offs einzelner Figuren durchaus zu rechnen ist.

Ab sofort im Kino