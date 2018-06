Kein Platz für den „politischen Islam“

Den politischen Paukenschlag des Tages setzte die Bundesregierung am Freitag schon am frühen Morgen: In einer für acht Uhr anberaumten Pressekonferenz ließ man wissen, dass auf Basis des Islamgesetzes in Österreich in sieben Moscheen der Betrieb untersagt, die Moschee der nationalistischen „Grauen Wölfe“ verboten und die „arabische Kultusgemeinde“ aufgelöst wird. Außerdem verstoße der Verein ATIB (Türkisch-islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich) gegen das Verbot der Auslandsfinanzierung, daher stehe die Ausweisung mehrerer ATIB-Imame bevor.

Religionsfreiheit stellt ein hohes Gut dar

Österreich sei „ein Land der Vielfalt, in dem Religionsfreiheit ein hohes Gut darstellt“, es sei aber, so Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) „gleichzeitig klar, dass wir ein Rechtsstaat sind, in dem es gesetzliche Regeln braucht, um unser Zusammenleben zu ordnen. Radikalisierungstendenzen und der politische Islam haben in unserem Land keinen Platz“. Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) ergänzte, es könne nicht sein, „dass wir jetzt Hasspredigten unter dem Deckmantel einer Religion dulden“.

Aufgrund mehrerer Vorfälle — Stichwort Kriegsspiele mit Kindern in einer Moschee in Wien — hatten das im Kanzleramt angesiedelte Kultusamt und das Innenministerium als oberste Vereinsbehörde zuletzt Moscheen und Vereine überprüft.

Betroffen sind einerseits sechs Einrichtungen der „Arabischen Kultusgemeinde“ — eine in Klagenfurt, je eine in Linz und Wels sowie drei in Wien, darunter die As-Sunnah-Moschee (VSC Kulturverein) in Wien-Mariahilf. Andererseits wurde dem Moschee-Verein „Nizam-i Alem“ in Wien-Favoriten der Betrieb untersagt. Grund dafür sei der illegale Betrieb gewesen, was auch von der IGGÖ selbst gemeldet wurde, wie Kultusminister Gernot Blümel (ÖVP) bei der Regierungs-Pressekonferenz erklärte. Die Moschee stehe im Verdacht, unter Einfluss der als extremistisch und faschistisch eingestuften türkischen „Grauen Wölfe“ zu stehen.

40 Verdachtsfälle auf Auslandsfinanzierung

Betreffend der Imame sagte Blümel, das Kultusamt habe den Verdacht der Auslandsfinanzierung von ATIB-Imamen an das Innenressort weitergegeben. Insgesamt gibt es 40 Verdachtsfälle, zuständig dafür ist das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA), erklärte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). Das BFA hat bereits die Prüfung der Aufenthaltstitel von Imamen, die über ATIB angestellt sind, in elf Fällen eingeleitet. Zwei der Verfahren sind bereits negativ abgeschlossen. Die Betroffenen müssen daher das Land verlassen, in letzter Konsequenz droht ihnen die Ausweisung, so Kickl. Auch hier besteht ein Einspruchsrecht.

Keine adäquate Ausbildung für Imame

Weitere fünf Imame haben ihre Anträge auf Verlängerung des Aufenthaltstitels selbst zurückgezogen, in weiteren fünf Fällen wurde ein Aufenthaltstitel beim Erstantrag verweigert.

Ein ATIB-Sprecher bestätigte am Freitag, dass Imame in Österreich aus dem Ausland finanziert wurden —weil es in Österreich „keine adäquate Ausbildung“ für Imame gebe. Dass in ATIB-Gebetsräumen politische Botschaften verbreitet werden, bestritt er aber. Als Mitglied der IGGÖ werde in keiner ATIB-Moschee ausländischer Wahlkampf betrieben: „Das gibt es nicht.“

Die Islamische Glaubensgemeinschaft wird heute im Obersten Rat beraten, wie man mit der Situation umgeht.

LH Stelzer: „Offenbar zu lange weggeschaut“

Hierzulande — in OÖ sollen auch zwei Moscheen betroffen sein — fielen die Reaktionen konträr zu den türkischen aus. Sowohl LH Thomas Stelzer (ÖVP) als auch LH-Stv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) begrüßten die Maßnahmen der Bundesregierung. „Natürlich“ sei die Religions- und Glaubensfreiheit ein hohes Gut, so Stelzer, „aber in den letzten Jahren wurde offenbar zu lange weggeschaut und man hat den politischen Islam gewähren lassen“. Man brauche keine Orte, „an denen für Gegengesellschaften gepredigt werde“, alles was Radikalisisierung und Gewalt fördere, „darf bei uns keinen Platz haben“, betonte er. Haimbuchner sagte: „Diese radikalisierte Art von Religion hat in unserem Land nichts verloren.“

Bestätigt sieht sich LH Stelzer, dass die Landesregierung einstimmig ein neues Integrationsleitbild als Regelwerk für das Zusammenleben beschlossen hat. „Ich will ein gutes Miteinander, kein Nebeneinander und schon gar kein Gegeneinander“, unterstrich der Landeshauptmann.

Aufmerksam verfolgt wurden die Geschehnisse auch in Wels. Bürgermeister Andreas Rabl begrüßt die Schließung der Moschee Traunpark als „klares Signal gegen jeden islamischen Fundamentalismus“. Und ÖVP-Stadtparteichef Peter Csar ergänzt: „Wer sich nicht an die Gesetze hält, muss auch mit Konsequenzen rechnen.“ Er sei dafür, beim „politischen Islam genau hinzuschauen“, so LR Rudi Anschober.

Auf Bundesebene begrüßten SPÖ und Neos das Vorgehen.