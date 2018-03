Kein Platz für Fundi-Islam!

Gehört der Islam zu Deutschland? Die in der Nachbarschaft gerade wieder intensiv diskutierte Frage stellt sich in Österreich nur formal nicht. „Seit Bosnien-Herzegowina bei der Monarchie war, hat es in Österreich ein Islam-Gesetz gegeben“, verweist Diözesanbischof Manfred Scheuer auf die seit 1912 bestehende Anerkennung des Islam als Religion.

Aber gehören damit auch fundamentalistische Islam-Strömungen, die es zur Zeit der Monarchie hier gar nicht gab, zu Österreich? Diese Frage verneint der Bischof: „Der islamische Fundamentalismus darf in Österreich keinen Platz haben“, so Scheuer, der im VOLKSBLATT-Gespräch aber für eine differenzierte Debatte plädiert. Es gehe immer um konkrete Menschen. So sei bei der kürzlichen Tagung der Bischofskonferenz in Sarajevo auch besprochen worden, dass die Muslime „aufgerieben werden zwischen der Islamophobie und extremistisch-fundamentalistischen Kreisen, die es auch gibt“. Auch bei einem Besuch im Irak hätten ihm Christen gesagt, „Islam-Kritik in Europa, vor allem die undifferenzierte, schade den Christen dort“.

mm