Kein Rekord, aber viele Highlights

Der Streckenrekord wurde zwar ganz knapp verpasst, trotzdem war die 39. Auflage des Silkolene Motorrad-Bergrennens von Landshaag nach St. Martin wieder ein voller Erfolg. Hier die Highlights von diesem Vollgas-Wochenende:

Rund 15.000 Zuschauer strömten allein am Rennsonntag an die 3620 m lange Strecke. „Dafür und für die perfekte Disziplin an der Strecke möchten wir uns bedanken“, so Organisator Markus Altenstrasser vom MSC Rottenegg.

Dem Gesamtsieg ging ein tolles Duell der beiden Oberösterreicher Wolfgang Gammer und Andreas Gangl voraus, letztlich setzte sich Gammer zum insgesamt bereits vierten Mal durch. Mit einer Gesamtzeit von 2:21,287 verwies er Gangl um 0,477 Sekunden auf Rang zwei.

Den Streckenrekord Gangls von 1:09,940 verpasste Gammer im zweiten Lauf mit 1:10,295 denkbar knapp, sein Schnitt betrug dabei aber unfassbare 195,4 km/h (bei stehendem Start!).

Exakt 300 Fahrer (Rekord) aus neun Nationen nahmen das Rennen (nach 320 Nennungen) letztlich in Angriff.

Schnellste Dame im Feld war Tanja Bürscher (MSC Julbach) auf einer 600 Yamaha in 1:25,888.

In der neuen KTM 790 Duke Battle siegte Patrick Dangl (NÖ), Matthias Lanzinger (S) belegte den starken vierten Rang.

Neben dem Gesamtsieg durch Gammer gab es durch Daniel Kronschläger, Mario Gastinger, Thomas Anderl, Andreas Gangl, Josef Frauenschuh, Peter Kiemeswenger/Jens Lehnertz sowie bei den Historischen durch Karl Heinz Grünauer, Thomas Roiß und Manfred Haudum auch viele oberösterreichische Klassensieger.

r.k.