Kein roter Sprung nach vorne

Die Vorsitzende der SPÖ, Pamela Rendi-Wagner, könnte eine Mut-Injektion gebrauchen. Laut aktueller Meinungsumfrage für das „profil“ ist die SPÖ in der Wählergunst auf 20 Prozent gesunken, man liegt damit einen Prozentpunkt hinter der FPÖ. Also hinter jener Partei, aus der heute vor drei Wochen Ibiza-Gate über die Innenpolitik hereinbrach wie ein Tsunami. Der fegte zuerst die FPÖ aus der Koalition mit der ÖVP und dann die Bundesregierung hinweg, weil die SPÖ gemeinsam mit der bis dahin verteufelten FPÖ einen Misstrauensantrag im Parlament gegen das Kabinett von ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz durchbrachte.

Politischen Lohn gab es dafür aber nicht, im Gegenteil: Nicht einmal 120 Tage vor der Nationalratswahl und keine 200 Tage nach ihrer Kür zur SPÖ-Parteivorsitzenden wackelt Rendi-Wagner. Eine „wandelnde Kampfansage“ an ÖVP-Chef Kurz und (nunmehr Ex-)FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hatte ihr Vorgänger Christian Kern Rendi-Wagner genannt, sie selbst versprach beim Parteitag in Wels am 24. November 2018: „Wir werden wieder nach vorn kommen. Ich werde mit größter Entschlossenheit dafür kämpfen, dass wir wieder stärkste politische Kraft in diesem Land werden und ich mit eurer Unterstützung die erste Bundeskanzlerin dieser Republik werde“.

Welche Ironie: Genau darum hat sich Rendi-Wagner mit der rot-blauen Misstrauensallianz schon gebracht, denn nach dem Regierungssturz gibt es mit Brigitte Bierlein schon eine Kanzlerin. Und das Ziel, die SPÖ zur stärksten Kraft zumachen, trauen ihr in den eigenen Reihen offenbar immer weniger zu. Wie immer in den Personalkrisen der SPÖ in den letzten Jahren kam Gerhard Zeiler bereits ins Spiel.

Fakt ist: Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstagabend tagten die Partei-Spitzenvertreter, offiziell zur Vorbereitung der NR-Wahl.

„Haltlose Spekulationen“

Zeiler ließ wissen, dass er über das Thema Parteivorsitz mit niemandem geredet habe, und — der ebenfalls in der parteiinternen Kritik stehende — SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda sprach gestern von „haltlosen Spekulationen“. Laut Drozda werden diese Gerüchte „vom politischen Gegner bewusst platziert, um uns als Partei zu schaden und von den Ereignissen der letzten Wochen abzulenken“. Auch nach der gestrigen Sitzung beteuerten die Sozialdemokraten Geschlossenheit. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig meinte: „Ich bin zuversichtlich, dass wir einen sehr guten Wahlkampf vorbereiten.“ Personelle Änderungen an der Parteispitze und in der Bundesgeschäftsführung gebe es, so Ludwig, „selbstverständlich nicht.“

Schlechter Eindruck

Wie sehr die SPÖ den vermeintlich aufgelegten Elfmeter namens Ibiza-Gate versemmelt hat, zeigt ein Umfragedetail: Gefragt, welche Partei nach Auftauchen des Ibiza-Videos den besten Eindruck hinterlassen habe, liegt die ÖVP mit 21 Prozent vorne, dahinter die Neos mit 20 Prozent, dann die Blauen und die Grünen mit je neun Prozent — und dahinter kommt die SPÖ mit acht Prozent.

In der Kanzlerfrage ist Rendi-Wagner zudem weiter abgestürzt — dass sie nur zehn Prozent direkt wählen würden, ist der schlechteste Wert. Kurz kommt auf 33 Prozent, Neo-FPÖ-Chef Norbert Hofer auf 16 Prozent.