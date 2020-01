Kein Sixpack, sondern ein Sensationssieg

Lindvik gewann Neujahrsspringen, Kobayashi weiter in Front, die ÖSV-Adler fielen zurück

Die Chance auf einen ÖSV-Stockerlplatz bei der 68. Auflage ist nach den Rängen 13 (Stefan Kraft) und 25 (Philipp Aschenwald) vor den zwei Heimbewerben in Innsbruck und Bischofshofen nur noch gering.

Ryoyu Kobayashi behielt hingegen vor 21.000 Zuschauern in Bayern die Führung und damit weiter alle Trümpfe für eine Titelverteidigung in der Hand. Der Japaner verpasste aber die historische Chance, als erster Springer sechs Tournee-Bewerbe in Folge zu gewinnen. Zur Halbzeit liegt Kobayashi 6,4 Punkte vor Geiger und 8,6 vor dem erneut drittplatzierten Polen Dawid Kubacki.

Schanzenrekord als Grundstein zum Sieg

Lindvik feierte mit dem Vorsprung von 4,8 Punkten seinen Premieren-Weltcupsieg. „Es könnte keinen besseren Start ins Neue Jahr für mich geben“, sagte der 21-jährige Juniorenweltmeister. Er legte den Grundstein zu seinem ersten Weltcupsieg im ersten Durchgang, als er gute Bedingungen zu einem überragenden 143,5-m-Flug nutzte und Simon Ammanns Schanzenrekord von vor zehn Jahren einstellte.

Ein solches Luftpolster erwischte der zu aggressiv springende Kraft (129 m) wie die danach kommenden Quali-Besten nicht. Auch Aschenwald konnte mit dem Rückenwind und gestiegener Erwartungshaltung nach gewonnenem Probedurchgang nicht umgehen. Der Oberstdorf-Sechste landete nach 124 Metern.

Kraft: „Ist schon ein Riesenbrocken“

Kobayashi und Geiger, die Nummern eins und zwei von Oberstdorf, lösten die schwierige Situation hingegen gut (132 m). „So wie Karli und Kobayashi springen, wird es schwer sein, sie einzuholen“, sagte ein ernüchtert wirkender Kraft nach dem Bewerb. Zur Halbzeit fehlen ihm 33,5 Punkte. „Auf das schaue ich gar nicht. Vielleicht ist ein Wunder möglich, aber das ist schon ein Riesenbrocken.“

Am besten auf der Olympiaschanze kam ausgerechnet Huber zurecht, der in Oberstdorf noch an der Qualifikation für die Top-50 gescheitert war. „Es war für mich schwierig, da herzukommen und volles Selbstvertrauen zu zeigen“, gestand der Salzburger. „Ich bin mit dem Tag sehr zufrieden.“

Michael Hayböck (28.) und Jan Hörl (29.) holten Weltcuppunkte. Für Gregor Schlierenzauer (124,5 m), wie Kraft und Hayböck gesundheitlich angeschlagen, war erneut nach verlorenem K.o.-Duell mit Kraft nach dem ersten Durchgang Schluss.