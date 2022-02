Kein Sonnenaufgang

Kommentar zu den Turbulenzen in der SPÖ.

Ihm gilt meist nach dem Preisschild der zweite Blick: Das Ablaufdatum ist aber nicht nur bei Lebensmitteln relevant. Auch bei Politikern.

Vor allem, wenn sie es sich selbst gegeben haben. Birgit Gerstorfer hat bereits ausgeschlossen, dass sie noch einmal als Spitzenkandidatin antreten wird und in der in Auftrag gegebenen Analyse ist klar festgehalten: Je früher der Wechsel kommt, desto besser. Doch dass es nun so schnell geht, mit dem hat man nicht rechnen können. Die „missglückte“ Impfkampagne ihres Landesgeschäftsführers brachte das Fass offensichtlich zum Überlaufen.

Eigenartig ist, dass sich die parteiinterne Kritik auf Brockmeyer und Gerstorfer konzentriert, über die Rolle von Gesundheitssprecher Peter Binder wird nicht gesprochen. Dieser könnte sogar Profiteur des steilen Aufstiegs des Mühlviertlers Michael Lindner werden und die Klubführung übernehmen.

Aber sei’s drum: Die SPÖ-interne Debatte wird in den kommenden Wochen sicher weitergehen und noch viele Eigenarten sichtbar machen. 2009 nach verlorener Wahl startete der damalige SPÖ-Chef Josef Ackerl den Parteireform-Prozess „Morgenröte“ — nun 13 Jahre, zwei Wahlniederlagen und drei Parteichefs später ist offensichtlich, dass die Sonne für die Sozialdemokratie in Oberösterreich noch immer nicht aufgegangen ist.