(K)ein Spaziergang auf den Champs Elysees

Titelverteidiger Real Madrid hat den achten Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League in Folge vor Augen. Nach dem 3:1-Heimerfolg im Schlager gegen Paris St. Germain ist die Favoritenrolle vor dem Rückspiel am Dienstag (20.45, live ZDF, SRF zwei) im Parc des Princes vergeben. Ein Spaziergang wird die Partie dennoch nicht, auch wenn bei PSG Topstar Neymar verletzt fehlt und Madrid auf einen Weltfußballer Cristiano Ronaldo in Weltform setzen kann.

„Wir wissen, dass es um unsere gesamte Saison geht“, betonte Real-Kapitän Sergio Ramos. Die Champions League ist für „La Madrid“ die letzte Chance auf einen großen Saisontitel. „Wir sind bereit“, versprach Zinedine Zidane, der erstmals als Trainer in seiner Heimat Frankreich antritt.

Ronaldo trifft und trifft

Die zuletzt verletzten Mittelfeld-Akteure Luka Modric und Toni Kroos traten die Reise nach Frankreich an, nachdem sie wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen waren, ihr Einsatz ist offen.

Fix dabei ist jedenfalls Cristiano Ronaldo, der aktuell nicht zu stoppen ist. „CR 7“ traf in jedem der letzten fünf Pflichtspiele, insgesamt zehnmal. Doppelpacks gelangen ihm nicht nur im Hinspiel gegen PSG, sondern auch am Wochenende gegen Getafe. „Er erlebt gerade einen sehr guten Moment. Das müssen wir nutzen“, meinte Zidane.

Paris hat das Viertelfinale noch nicht abgeschrieben. Helfen soll vor allem der „zwölfte Mann“. „Mit Unterstützung der Fans werden wir Real im Prinzenpark leiden lassen“, hoffte PSG-Trainer Emery.

*

Im Parallelspiel kann Liverpool nach dem 5:0 gegen Porto mit dem Viertelfinale planen. Liverpool-Trainer Klopp schickt dennoch seine beste Elf ins Rennen: „Ich denke keine Sekunde daran, einen Spieler zu schonen.“