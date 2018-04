Kein Streckenrekord, aber dennoch zwei Bestmarken

Von Tobias Hörtenhuber

Noch nie war ein schnellerer Marathonläufer als Geoffrey Mutai (2:03:02 Stunden) in Österreich am Start, noch nie war das Elitefeld in Linz größer — und dann das: Mutai, angeblich in Topform, musste bei (zu) warmen Bedingungen bereits nach 40 Minuten abreißen lassen, „vergaß“ bei der Promenade abzubiegen und lief nach 21,1 km ins Halbmarathonziel, gab entnervt auf. „Das müssen wir genau analysieren“, war Athletenkoordinator Günther Weidlinger sauer.

Starker Einbruch

Not amused war der heimische Rekordhalter auch über die Siegerzeit von Linz-Triumphator Robert Kipkemboi. In 2:10:23 Stunden blieb der Kenianer exakt 2:50 Minuten über dem Streckenrekord des Weißrussen Alexander Kuzin aus 2007. „Das Rennen hat gut begonnen, dann gab es einen gewaltigen Einbruch“, meinte Weidlinger, der daher „ein nicht ganz positives Resümee“ ziehen konnte.

Lichtblick war sicher der Österreicher Lemawork Ketema, der in 2:14:35 nicht nur den sehr guten sechsten Rang belegte, sondern auch das EM-Limit erbrachte.

Eintrag in Rekord-Buch

Dieses konnten dagegen die Veranstalter insgesamt ziehen, mit offiziell 20.011 Teilnehmern wurde der Rekord nur knapp verpasst.

Für die Bestmarken sorgten am gestrigen Tag andere: Der Bad Leonfeldener Thomas Fleischanderl schaffte sein Ziel, einen Eintrag in Guiness Buch der Rekorde. Er absolvierte den Halbmarathon in Lederhose und unterbot mit einer Zeit von 1:46:21 Stunden den Weltrekord dafür um fünf Minuten.

Bei den Handbikern siegte der Steirer Thomas Frühwirt mit 29:52 Minuten in heimischer Halbmarathon-Rekordzeit.