Kein „Sweep“ für Capitals und Salzburg in EBEL-Play-off

Die Vienna Capitals und RB Salzburg haben den „Sweep“ ins Halbfinale der Erste Bank Eishockey Liga nicht geschafft. Sowohl der Meister als auch die Salzburger bezogen am Freitag im vierten Play-off-Match des Viertelfinales erstmals Niederlagen. Die Wiener verloren mit dem 3:4 in Innsbruck erstmals überhaupt im Play-off gegen die Haie. Salzburg unterlag bei Dornbirn EC 2:3.

Obwohl Head-Coach Serge Aubin gefordert hatte, den „Sack zu“ zu machen, ging für die Capitals mit der knappen Niederlage in Tirol nach 15 gewonnenen Play-off-Spielen auch eine einzigartige Serie zu Ende. Einer der Gründe dafür, dass der vierte „Sweep“ in Folge nicht gelang, war, dass die Innsbrucker von Beginn weg „on fire“ waren. Sie führten bald mit 2:0 und nach zwei Dritteln sogar mit 4:2.

Auch dank des wenig überzeugenden Überzahl-Spiels der Gäste brachten die Haie das viel umjubelte 4:3 über die Bühne und verkürzten in der best-of-seven-Serie gegen die Capitals auf 1:3. Diese stemmten sich im Schlussabschnitt zwar enorm gegen die drohende Niederlage, aber Innsbruck spielte in der Wasserkraft-Arena den historischen Erfolg gegen die Wiener nach Hause. Spiel fünf steigt am Sonntag in Wien. „Der entscheidende Erfolg, um eine Serie zu gewinnen, ist immer der schwierigste“, hatte Caps-Kapitän Andreas Nödl vor dem Spiel gewarnt.

Auch Dornbirn war anzumerken, dass eine weitere Niederlage das Saison-Aus bedeutet hätte. Während Salzburg seiner Favoritenrolle nicht gerecht wurde, führten die Vorarlberger nach zwei Dritteln sogar mit 3:0, ehe die Gäste im Schlussabschnitt mit zwei Toren noch für Spannung sorgten. In der 59. Minute traf Peter Mueller für die mit sechs Feldspielern agierenden Salzburger von der blauen Linie, der Treffer wurde aber nach Videoentscheidung nicht gegeben. Spiel fünf geht ebenfalls am Sonntag (16.00 Uhr) in Salzburg in Szene, die Bullen können ebenfalls beim Gesamtstand von 3:1 nun daheim den Aufstieg ins Halbfinale fixieren.

Souverän schaffte der EHC Linz den 2:2-Ausgleich in der Viertelfinal-Serie gegen Zagreb. 8:2 führten die Black Wings acht Minuten vor Schluss, ehe die Gäste noch zwei Tore erzielte. Die Linzer müssen nun aber zwei Mal nach Kroatien, weiter geht es am Montag.

Für Dramatik pur sorgte wieder einmal der KAC. In Bozen ging es bei 2:2 in die Overtime, in der Oleksuk in der 65. Minute aber das Game Winning Goal zum 3:2-Sieg des HCB Südtirol gelang. Auch in dieser Viertelfinal-Serie steht es nach vier Spielen 2:2.