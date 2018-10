Welttierschutztag: Kein Tag wie jeder andere

Die Spatzen pfeifen es schon längst von den Dächern und aufmerksamen Lesern von Flugblättern wird es ebenfalls nicht entgangen sein: Am 4. Oktober ist Welttierschutztag.

Höhere Kundenfrequenz

Der Handel mit Tiernahrung und Co. boomt seit Jahren. So ist bei Spar in Oberösterreich dieser Bereich von 2010 bis 2017 um 49,38 Prozent gewachsen. „Die Nachfrage nimmt stetig zu“, bestätigt Anna-Sophie Jetschgo gegenüber dem VOLKSBLATT. Spezielle Aktionen mit Tiernahrung – etwa minus 25 Prozent – werden signifikant stärker in Anspruch genommen, als andere Angebote. Ein ähnliches Bild zeichnet Holger Luer, Prokurist beim Heimtiermarkt-Fachhändler Megazoo, der beispielsweise in Leonding eine Filiale betreibt. „Wir merken, dass am Welttierschutztag deutlich mehr Leute einkaufen gehen. Und auch das Spendenaufkommen für Tiere ist an dem Tag deutlich höher“, sagt er zum VOLKSBLATT. Zudem werben Nahrungsmittelhersteller wie beispielsweise Mars (Cesar, Whiskas, Kitekat, Pedigree und viele mehr) mit Lockangeboten.

Den heutigen Tag nimmt auch die Berufsgrupe Zoofachhandel in der WKÖ zum Anlass, um auf den boomenden illegalen Tierhandel hinzuweisen. „Speziell beim Hunde- und Katzenverkauf außerhalb des Zoofachhandels gibt es viele Missstände. Keine Beratung, fragwürdige Haltungsbedingungen und fehlender Konsumentenschutz sind nur einige dieser Probleme“, sagt Berufsgruppenobmann Kurt Essmann. 95 Prozent des Handels mit Katzen und Hunden seien illegal – mit ernsten Konsequenzen. Essmann: „Sollten diese strengen Reglementierungen nicht fallen, werden etliche legale Tierfachhändler bald zusperren müssen.“