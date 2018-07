Kein Verständnis für ÖBB-Proteste

Für ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz ist die Sache klar: Das von der ÖVP-FPÖ-Regierung auf den Weg gebrachte Gesetz zur Arbeitszeitflexibilisierung, das am Donnerstag im Nationalrat beschlossen werden soll, sei „ein gutes“, betonte er am Montag früh im Ö1-Morgenjournal. Nun sei es wichtig, „Falschinformationen“ auszuräumen und Ängste, die geschürt worden seien, zu nehmen, so der Bundeskanzler, denn die Normalarbeitszeit bleibe bei 40 Stunden.

12-Stunden-Dienste

Zeitgleich zu diesen Aussagen fanden insbesondere bei den ÖBB in mehreren Bundesländern — darunter auch in Oberösterreich — Betriebsversammlungen statt. Folge: Rund 250 der täglich 5000 Züge sind ausgefallen, allerdings blieb das mancherorts vorhergesagte Chaos im morgendlichen Berufs- und Schülerverkehr im Wesentlichen aus. In Oberösterreich fielen 44 Zugverbindungen sowie rund 200 ÖBB-Postbus-Verbindungen aus, Ersatzbusse sowie der Umstieg auf Pkw ließen die Auswirkungen aber überschaubar bleiben.

Der ressortzuständige Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) brachte für die Betriebsversammlungen bei den ÖBB „nur bedingt Verständnis“auf. Hofer in einer Aussendung: „Bei den ÖBB gibt es in vielen Bereichen bereits seit Jahren Betriebsvereinbarungen über 12-Stunden-Dienste. Der aktuelle Gesetzesentwurf zur Arbeitszeitflexibilisierung sieht vor, dass sich an diesen Vereinbarungen auch nichts ändert.“ Sollte es aber innerhalb der Belegschaft den Wunsch geben, auf einen Dreischichtbetrieb zu je 8 Stunden umsteigen zu wollen, dann stehe es dem Betriebsrat frei, entsprechende Vereinbarungen mit dem Management zu treffen.

Was soll das eigentlich?

„Kein Verständnis“ für die Betriebsversammlungen zeigte die Bundessparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) am Montag. „Es handelt sich um Maßnahmen ohne Betroffenheit, die noch dazu am Rücken der Bevölkerung ausgetragen werden. Aus diesem Grund fragen wir uns, was das eigentlich soll“, so Bundesspartenobmann Alexander Klacska.

Der neue Generalsekretär der WKÖ, ÖVP-Nationalratsabgeordneter Karlheinz Kopf, äußerte in einer Aussendung einen Wunsch: „Mein derzeit dringlichstes Anliegen ist es, dass wir bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit zu einer sachlichen Diskussion zurückkehren und Fakten sprechen lassen“, forderte der ehemalige Nationalratspräsident.