Kein Vorpreschen der Großen

Für eine stärkere Zusammenarbeit der EU in großen Fragen wie der Sicherheits- und Verteidigungspolitik trat Bundeskanzler Sebastian Kurz am Wochenende bei der Münchner Sicherheitskonferenz ein. Dabei seien vor allem die großen Staaten gefordert, betonte Kurz: Denn uneinheitliches Auftreten gebe es meist dann, „wenn große Staaten alleine vorpreschen oder glauben, die Dinge selbst in die Hand nehmen zu müssen“. Dies sei „nicht automatisch eine gemeinsame europäische Außenpolitik“. Den Vorschlag von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, wonach die EU „weltpolitikfähig“ werden und als Ordnungsmacht in der Welt auftreten solle, nachdem die USA unter Präsident Donald Trump hier eine Lücke hinterlassen hätten, begrüßte Kurz. International umstritten war der Vorschlag Junckers, vom Einstimmigkeitsprinzip in der EU-Außenpolitik abzugehen. Im Zuge der Konferenz traf sich der Kanzler unter anderem mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, IWF-Chefin Christine Lagarde, Brexit-Chefverhandler Michel Barnier sowie dem Kiewer Bürgemeister Vitali Klitschko. Bei einer allfälligen Friedensmission in der Ukraine könnte Österreich einen Beitrag leisten, betonte Kurz.