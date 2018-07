Kein WM-Finale „dahoam“

Es war ein Krimi ohne Happy End. Österreichs Faustball-Damen verloren im Halbfinale gegen die Schweiz 2:3 (-9, 7, -7, 3, -6) und musste den Traum vom „Finale dahoam“ begraben. „Wir haben im entscheidenden Moment leider blöde Fehler gemacht und waren nicht ganz so konsequent wie sonst“, erklärte Jana Pinsker enttäuscht.

Eine ganz große Möglichkeit vergeben

Bitter, denn so eine Chance kommt wohl so schnell nicht wieder, denn mit dem Sieg über Brasilien am Vortag, war man im Halbfinale den Topfavoriten Deutschland und Brasilien aus dem Weg gegangen. Nun muss am Samstag (16/live ORF Sport +) gewonnen werden, um zumindest das Minimalziel der Heim-WM, eine Medaille, noch zu erreichen. Dazu ist ein neuerlicher Erfolg über Brasilien (2:3 gegen Deutschland) nötig

Pinsker richtete gleich einen Appell an die Fans: „Ich hoffe ihr feuert uns morgen genauso an, wie ihr das heute getan habt. Das brauchen wir einfach.“