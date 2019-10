Keine Änderung, trotzdem Premiere

Von Roland Korntner

Mit Torhüter Alexander Schlager und Thomas Goiginger stehen zwei LASK-Akteure im Aufgebot von ÖFB- Teamchef Franco Foda für die EM-Qualifikationsspiele gegen Israel (10. Oktober) und in Slowenien (13. Oktober). Für den Torhüter ist es die zweite Nominierung in Folge, für den Flügelflitzer die insgesamt dritte und trotzdem eine Premiere. Erstmals wurde er nämlich nicht für einen verletzten Spieler nachnominiert, sondern ist fix dabei. „Es gab harte Entscheidungen, andere Spieler hätten sich auch eine Einberufung verdient“, betonte Foda, zumal Spieler wie Peter Zulj und Alessandro Schöpf wieder in ihre Klubs zurückgekehrt sind. Letztlich ließ er den Kader im Vergleich zu den Matches gegen Lettland (6:0) und in Polen (0:0) aber unverändert. „Die Mannschaft hat zuletzt sehr gut gespielt und darüber hinaus hat mich jeder Spieler in den Trainings und Spielen überzeugt“, erklärte der 53-jährige Deutsche.

Bevor es für Schlager, Goiginger und Co. aber auf der Nationalteam-Bühne ernst wird, warten noch zwei wichtige Aufgaben. In der Europa League bricht der LASK heute mittels Charterflug (12.35 Uhr) von Linz nach Lissabon zum Gastspiel bei Sporting (Donnerstag, 21 Uhr) auf, am Sonntag folgt dann der Auftritt in der Bundesliga bei Hartberg. Während es für die Steirer mit zwölf Punkten aus neun Matches und zuletzt einem 3:3 beim SK Rapid gut läuft, hinken die Portugiesen den eigenen Erwartungen deutlich hinterher.

Ein Erfolgserlebnis für Sporting dank Elfertor

Zwar gewann Sporting am Montag in der nationalen Liga bei CD Aves durch einen von Kapitän Bruno Fernandes verwandelten späten Elfmeter (83.) mit 1:0. Rang fünf nach sieben Runden und acht Punkte Rückstand auf Sensationstabellenführer Famalicao sowie sieben auf die großen Rivalen FC Porto bzw. Benfica Lissabon sind aber kein Ruhmesblatt.