Keine Angst vor kleinen Blutsaugern: Zecken selbst entfernen

LINZ — Zecken haben jetzt Hochsaison und bei jedem Spaziergang im Freien besteht die Gefahr, einen Blutsauger mitzubringen. Während man bei Hunden und Katzen meist keine Scheu hat, die Tierchen zu entfernen, neigen Menschen oft zu einem Besuch in einer Spitalsambulanz. Statt die langen Wartezeiten in Kauf zu nehmen, sollte man aber selbst zum geeigneten Werkzeug greifen, denn „je länger sich der Zeck festsaugen kann, umso größer ist das Risiko einer Infektionsübertragung“, sagt Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser.

Nicht zu empfehlen sind das Abbrennen oder das Beträufeln mit Öl. Beides kann mehr schaden als helfen, denn die Zecke kann in Todesangst Borrelienerreger in die Stichstelle erbrechen. Auch die Finger sind zur Entfernung nicht geeignet, weil beim Quetschen der Darminhalt mit den Erregern in die Stichstelle gedrückt werden kann. Geeignete Werkzeuge sind Zeckenzangen und Zeckenkarten (ausgewachsene Zecken) Zeckenschlinge und Zeckenschieber (umfasst auch kleine Exemplare). Diese gibt es in Apotheken oder im Tierfachhandel.

Die Einstichstelle sollte nach der Entfernung desinfizieren. Bleibt der Kopf in der Wunde, fällt er meist nach wenigen Tagen von selbst heraus. Entzündet sich die Stelle, ist ein Arzt aufzusuchen. Allfällige Symptome wie etwa Grippeanzeichen oder Rötung um die Stichstelle beobachten – erste Anzeichen von Borreliose können rote Ringe um die Einstichstelle sein.