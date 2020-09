Keine Annäherung bei Brexit-Gesprächen in Sicht

Vor der nächsten offiziellen Brexit-Gesprächsrunde in der kommenden Woche zeichnet sich weiter keine Annäherung zwischen der EU und Großbritannien ab. Nachdem EU-Chefunterhändler Michel Barnier der Londoner Seite am Mittwoch zu wenig Flexibilität vorgeworfen hatte, sagte ein Sprecher von Premierminister Boris Johnson am Donnerstag, Barniers Äußerungen seien irreführend.

Er wolle nur von den Positionen der EU ablenken, die “unrealistisch und unerhört” seien. “Was uns angeht, so haben wir stets deutlich gemacht, dass wir eine Beziehung anstreben, die unsere Souveränität respektiert und deren Kern ein Freihandelsabkommen ausmacht, ähnlich wie jene, die die EU bereits mit gleichgesinnten Ländern vereinbart hat.”

Barnier hatte den Briten vorgeworfen, sie zeigten zu wenig Bereitschaft, auf EU-Forderungen nach Garantien für einen fairen Wettbewerb, die Fischerei und Streitlösungsverfahren einzugehen. Ein Abkommen über künftige Beziehungen werde dadurch gefährdet.

Großbritannien ist im Jänner aus der EU ausgetreten. Bis Jahresende gilt aber noch eine Übergangsphase, in der die künftigen Beziehungen etwa im Bereich Handel geklärt werden sollen. Bisher treten die Gespräche dazu jedoch auf der Stelle.