Keine Brexit-Nachverhandlungen

Die britische Premierministerin Theresa May steht unter zunehmenden Druck, von der EU Nachverhandlungen zum Brexit-Abkommen zu fordern. Doch die Chancen dafür sind gleich Null. Die anderen EU-Staaten wollen das vermeiden und verzichten daher selbst auf jegliche Änderungswünsche, die es durchaus gegeben hätte. Die EU wolle britischen Kritikern durch eigene Änderungswünsche nicht die Möglichkeit geben, „das ganze Paket wieder aufzuschnüren“, sagte ein EU-Diplomat am Sonntag nach einem Treffen der Botschafter der 27 in der EU verbleibenden Länder in Brüssel.

In Großbritannien hat die Vereinbarung zu mehreren Rücktritten von Mitgliedern des Kabinetts und Protesten im Parlament geführt. Noch in der Regierung verbliebene Brexit-Hardliner fordern von May Nachverhandlungen zu dem Austrittsabkommen.

bezahlte Anzeige

Es geht dabei insbesondere um die Regelung, dass Großbritannien als Ganzes in der EU-Zollunion bleibt, sollte es nach dem Brexit keine beide Seiten befriedigende Lösung für die irisch-nordirische Grenze geben. Die Brexit-Hardliner befürchten (nicht zu Unrecht), dass eine solche Lösung nie gefunden wird und Großbritannien daher in der Zollunion bleiben muss. Solange könnten die Briten keine eigenen Handelsabkommen abschließen.

20 May-Gegner geoutet

Die Schwelle für ein Misstrauensvotum gegen May dürfte aber noch nicht erreicht sein. Das sagte der Vorsitzende des für eine derartige Abstimmung verantwortlichen Komitees, Graham Brady, am Sonntag. 20 Tory-Abgeordnete haben sich bisher als May-Gegner geoutet, 48 müssten dies tun, um eine Vertrauensabstimmung über May zu erreichen.

Kurz warnt vor Chaos

Nachverhandlungen könnten May eine Atempause verschaffen. Doch auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist dagegen. Es gehe darum, „den vorliegenden Entwurf zu beschließen“, sagte der amtierende EU-Vorsitzende zur Presse am Sonntag. Im Interview mit der Kleinen Zeitung sah er „diejenigen, die in Großbritannien gegen den Deal und für einen harten Brexit sind, sind auf einem Selbstzerstörungstrip“. Kurz warnt vor den Folgen: „Wenn es eine Mehrheit für ein Misstrauensvotum gegen Premierministerin May gibt oder zu einer Ablehnung des Brexit-Vertrags im Unterhaus kommt, dann tritt mit Sicherheit eine chaotische Situation ein, die zu allem führen kann.“