Keine Dauerlösung

Kommentar zum Wiederaufsperren der Betriebe.

Eigentlich wurde es immer so kommuniziert: Kurzarbeit und weitere Hilfen können keine dauerhafte Lösung sein.

In der Hoffnung auf bessere Zeiten. Nun schwankt man knapp ein Jahr nach Beginn der Krise – das war wirtschaftlich der Lockdown, nicht der erste Corona-Fall in Tirol, der fiel damals noch in die Kategorie unter ferner liefen – zwischen Wiederaufsperren oder weiter geschlossen halten. Eigentlich kann es nur eine Lösung geben: öffnen.

Trotz des finanziellen Beatmungsgeräts für zahlreiche Betriebe stockt mittlerweile vielen Unternehmen der Atem. Irgendwann reicht die eigene Selbstleistung nicht mehr, um das Geschäft am Laufen zu halten – dann gibt es auch keine Kurzarbeit mehr, sondern mehr Arbeitslose.

Das Starren auf Inzidenz-Zahlen hilft da nicht, entscheidend ist wie viele Menschen wirklich gefährdet sind. Die Zahlen der krankenhausbedürftigen Menschen sinkt deutlich. Lasst die Zahlen der offenen Unternehmen wieder steigen.