Keine Empathie, nirgendwo

Von Christian Pichler

Peter Munk arbeitet in einer Schokoladenfabrik im Schwarzwald. Die Mama (Kathrin Beck) ist stolz, dass der Bub einen anständigen Job hat und sich nicht versäuft wie der Vater. Aber da draußen, weiß Peter, gibt es eine Welt mit Villen, Porsches und „Klassefrauen“. Nachts verkündet das Glasmännchen (Nadine Breitfuß) die Erfüllung seiner Wünsche. Tatsächlich zieht Peter im Internet das große Los, fast eine Million Euro gehören ihm.

Ein transparenter Würfel ist zentraler Ort in „Kaltes Herz“ von Volker Schmidt, der auch Regie führt und die Bühne gestaltete. In diesem Würfel werden Glücksversprechen wahr, mit denen die Werbung einsame Seelen wie Peter lockt. Dort treibt er’s mit einer Edelnutte, posiert als perfekter Bräutigam mit seiner Braut Lisbeth (Saskia Klar), dort hortet er am Ende auch seinen kindischen Männertraum, eine Sammlung erlesener Whiskysorten. Seines Daseins überdrüssig, wird Peter seine Frau mit dem Golfschläger zu Tode prügeln.

Wackelige 115 Minuten ohne Pause, Uraufführung von „Kaltes Herz“ war am Donnerstag im Linzer Theater Phönix. Applaus und Premieren-Bravos für eine Inszenierung, die keinen Rhythmus findet. Dem Autor mangelt es an Empathie für seine Figuren, am klarsten noch herausgearbeitet der Mörder Peter. Als solcher lässt Adrian Hildebrandt — mit freizügig präsentiertem Bauchumfang — ahnen, dass hier ein unsicherer, junger Mensch sich ungeliebt fühlt und Liebe kaufen möchte.

Fürs Herz lässt er das Geld „arbeiten“

Die Dialoge holzschnittartig, Markus Hamele als falscher Freund bleibt ebenso wenig Raum zur Entfaltung wie Peters schwachem Gegenpol, der von einer gerechten Welt träumenden Lisbeth. Spaßig nur als teuflischer Propagandaaffe Alexander Ritter, der Peters Herz dafür bekommt, dass er ihm die Erfüllung des groteskesten kapitalistischen Traums verspricht: sein Geld „arbeiten“ zu lassen.

Schmidt steuert als Regisseur ein paar witzige Ideen bei, durchgeknallt die Produktpräsentation von „innovativem Glasdesign aus dem Schwarzwald“. Im Casino stellen knackige Damen (inklusive ein langbeiniger Hamele) einen lebendigen Glücksspielautomaten dar, gemeinsam seufzen sie ein laszives „Erdbeere, Erdbeere, Erdbeere“. Jetzt Sex!

Empathielosigkeit ist in dieser Ökonomie eine nötige Voraussetzung für pekuniären Erfolg, diese Einsicht hat Wilhelm Hauff schon vor knapp 200 Jahren (1827) im Märchen „Das kalte Herz“ formuliert. Die ins Heute verlegte Story von Schmidt fügt dem keine neuen Erkenntnisse hinzu.

Allzu billig auch, dieser Anklageschrift mit denkbar grausamstem realem Elend (Erpressung Angehöriger durch Folter) etwas wie „Pepp“ zu verleihen.

Eine vertane Chance, solch ungelenke Kritik am Casino-Kapitalismus krümmt den Über-Leichen-Spazierern der Gegenwart kein Härchen.

Vorstellungen bis 12. April, Karten: 0732/666500