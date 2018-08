Keine Ende in Sicht

Von Renate Wagner

Seit 1996, also seit bereits 22 Jahren, ist Tom Cruise als Ethan Hunt (Agent der IMF – „Impossible Missions Force“) unverzichtbarer Bestandteil der Blockbuster-Kinoszene. Mit der darstellerischen Unbeweglichkeit und vor allem körperlichen Unzerstörbarkeit einer Comic-Figur rettet er regelmäßig in einer stets neuen „Mission: Impossible“ (schon ein wenig in James-Bond-Manier) die Welt vor Superbösewichten. Wobei „seine“ Filme sich auch den Ruf erworben haben, die jeweils wahnwitzigste Action zu bieten, die man sich vorstellen kann — und Cruise wird regelmäßig dafür gerühmt, die gefährlichsten Stunts selbst zu machen.

Kein Wunder, dass die Filme jedes Mal auf der ganzen Welt Abermillionen einspielen, denn das will man sich nicht entgehen lassen. Zudem das Strickmuster der Geschichten immer verlässlich gleich bleibt — außer dass man jetzt, im sechsten Teil, schon sehr merkt, dass die früheren spektakulären Besetzungen (wer hat da anfangs nicht aller mitgespielt!) eigentlich Durchschnittsgesichtern gewichen sind: Tom Cruise braucht keinen anderen Star an seiner Seite. Er ist sich selbst genug — immerhin, Simon Pegg und Ving Rhames als die verlässlichen „Sidekicks“ aus vorigen Filmen sind noch da und sorgen für Humor.

Die Handlung ist nur Nebensache

Die Story des Ganzen ist, wie immer, nicht wichtig: Diesmal geht es um Plutonium, das unter Bösewichten verschoben werden soll, um die ultimative Macht auf dieser Erde zu erlangen. Da müssen sich Hunt und seine Getreuen (oder weniger Verlässlichen, wie der vom CIA beigestellte Kollege) unbedingt einmischen und, wie bewährt, rund um den Globus düsen. Dabei ist diesmal leider nicht Wien dran (er hat sich ja auch schon einmal vom Dach der Wiener Staatsoper abgeseilt), sondern wie so oft London und Paris, wo eine wirklich atemberaubende Auto-Motorrad-Jagd stattfindet.

Dass man den Überblick über die Handlung verliert, sind die Fans von „Mission: Impossible“ längt gewöhnt, sie warten ohnedies nur auf die nächste Unmöglichkeit. Die kommt dann in der Bergwelt von Kashmir: Da bleibt einem angesichts eines „Hubschrauber-Duells“ wirklich die Luft weg angesichts des Einfallsreichtums, mit dem dergleichen „choreografiert“ ist. Übrigens, dass Tom senkrecht in abfallenden Felsmauern hängen kann, ohne sein Leben einzubüßen, hat er schon in Film 2 bewiesen, er tut es wieder … noch ein Drüberstreuer. Womit Teil 6 die Sensation des Sommers ist.

Und wenn es die plastischen Chirurgen schaffen, den mittlerweile 56-jährigen Schauspieler weiterhin aussehen zu lassen wie einen 30-Jährigen ohne Falten, ist kein Ende von „Mission: Impossible“ abzusehen.