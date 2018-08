Keine Extrawurst für Russland

Die Teilnahme von Kremlchef Wladimir Putin an ihrer Hochzeit hat nach Angaben von Außenministerin Karin Kneissl keine Auswirkungen auf die Beziehungen zu Moskau. Sie könne garantieren, dass Russland deswegen keine Sonderbehandlung erhalte und der außenpolitische Kurs Österreichs „neutral“ bleibe, bekräftigte Kneissl im APA-Interview am Rande des Europäischen Forums Alpbach.

Sie habe die österreichische Position, die „Verurteilung der völkerrechtswidrigen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim“ durch Russland, „genauso oft wiederholt“ wie viele ihrer Kollegen, so die Außenministerin. Diese Handlung habe schließlich zu einem „Sanktionsregime geführt, dass im 6-Monatsrhythmus fortgeführt wird“.

Würde sie rückblickend bei ihrer Hochzeit etwas anders machen? „Nein“, sagte Kneissl und hielt es mit Chanson-Sängerin Edith Piaf: „Je ne regrette rien.“ (Deutsch: Ich bereue nichts.)

Klage über Medienberichte

Kneissl beklagte sich in Alpbach auch über die Medienberichterstattung. Sie sei in den vergangenen Monaten mehrmals „tot gesagt“ worden, das sei auch am Sonntag so gewesen. Kneissl meinte damit Berichte über einen „kleinen Schwächeanfall“, den sie am Sonntag erlitten hatte. Sie sprach von einer Berichterstattung, die „untergriffig„ und „sehr sehr bedenklich“ sei. Als Grund für ihren Schwächeanfall deutete die Ministerin, die mit ihren Hunden und ihrem frisch angetrauten Ehemann zur Diskussion erschien, einen zu dichten Terminkalender am Rande der Politischen Gespräche in Alpbach an.