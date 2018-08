„Keine Gesundheits-, sondern eine Strukturreform“

430 Mio. Euro sollen in der Unfallversicherung (AUVA) eingespart werden: 135 Mio in Verwaltung und durch Kooperationen, 295 Mio durch Querfinanzierung

Von den ursprünglich geforderten 500 Millionen soll die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) nun 430 Mio. Euro einsparen. Tatsächlich eingespart werden sollen davon aber nur 135 Mio. in der Verwaltung und durch Kooperationen. Die restlichen 295 Mio. Euro sollen aus Querfinanzierungen von versicherungsfremden Leistungen, die die AUVA derzeit erbringt, und damit durch Verschiebung zu anderen Trägern kommen. Dabei geht es einerseits um die Entgeltfortzahlungen für Arbeitnehmer in Klein- und Mittelbetreiben bis 50 Mitarbeiter und anderseits um die zu hohen Zahlungen für in anderen Spitälern behandelte Arbeitsunfälle sowie um die zu gering vergüteten Freizeitunfälle in AUVA-Häusern. Dafür sollen gesetzliche Maßnahmen dann beschlossen werden, wenn die aus den neun Gebietskrankenkassen zusammenzulegende Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) zu den Einsparungen dafür in der Lage ist. Die Regierung geht davon aus, dass mit der Zusammenlegung der derzeit 21 Sozialversicherungsträger auf künftig fünf (inklusive AUVA) bis Ende 2023 insgesamt eine Milliarde Euro einzusparen ist.

Senkung der Beiträge

Von den anderen 135 Mio. Euro sollen 100 Mio. ab 2019 in der Verwaltung eingespart werden, weil dann der Unfallversicherungsbeitrag schon von 1,3 auf 1,2 Prozent gesenkt wird. Die weitere Senkung auf 0,8 Prozent erfolgt später. Die Senkung der Verwaltungskosten soll erreicht werden, indem von den gut 1500 Mitarbeitern in der Verwaltung 300 in den kommenden sechs Jahren nicht nachbesetzt werden. Ärzte und Pflegepersonal sind davon nicht betroffen. Kündigungen aus betriebsbedingten Gründen soll es nicht geben. Zu einer schlankeren Verwaltung sollen auch ein gemeinsamer Einkauf, eine einheitliche IT und ein gemeinsames Personalmanagement beitragen. Alle Unfallkrankenhäuser sollen — wie bereits die Reha-Zentren — gleich geführt und organisiert werden.

Beschluss am 21. August

AUVA-Obmann Anton Ofner kündigte an, er werde dem Vorstand empfehlen, das Paket am 21. August anzunehmen. Es bringe nicht nur eine Hebung von Effizienzpotenzialen sondern auch eine Verbesserung der Versorgung der Patienten. Sowohl Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) als auch ÖVP-Klubobmann August Wöginger betonten, dass es sich dabei um keine Gesundheits-, sondern um eine Strukturreform handle. Die Sozialministerin gab auch eine „Leistungsgarantie“ für die AUVA-Patienten ab. Sowohl Hartinger-Klein als auch der ÖVP-Klubobmann appellierten an die SPÖ und die Gewerkschaften, ihre „Angstmache“ zu beenden. Wöginger betonte, dass man Falschmeldungen und Unwahrheiten entschieden entgegentrete. Beide versicherten, dass es keine Leistungseinschränkungen und keine Schließung von Spitälern geben werde. Man senke die Kosten in der Verwaltung, dadurch werde mehr bei den Patienten ankommen.

Leistungsgarantie

Die Ministerin sprach denn auch von einem „sehr, sehr guten Tag für das Sozialversicherungssystem“. Und Wöginger ergänzt: „Bei allem Reformwillen ist es für uns als christlich-soziale Arbeitnehmervertretung immer wesentlich, den Blick auf die Menschen nicht zu verlieren. Der Patient steht bei allen Überlegungen zur AUVA-Reform im Mittelpunkt. Leistungen werden nicht gekürzt, dafür wird es im Verwaltungsbereich zu Strukturveränderungen kommen, die für Einsparungen sorgen werden.“ Die Verhandlungen seien teilweise nicht leicht gewesen. Dem pflichtete auch Ofner bei. Angesichts eines Gesamtbudgets von 1,4 Milliarden sei das Einsparungsziel von 500 Millionen durchaus „herausfordernd“ gewesen.