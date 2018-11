Keine großen Worte, sondern große Taten

Am 7. November veranstaltete die SPORTUNION Oberösterreich ihre bereits traditionelle Gala „Stille Helden des Sports“ für 300 geladene Ehrenamtliche. Stellvertretend für das Engagement aller, wurde an diesem Abend Johann Klinglmair von der UNION Raika Weißkirchen als „Stiller Held 2018“ auf dem Linzer Kristallschiff ausgezeichnet.

Funktionäre, Platzwarte, Sektionsleiter oder Nachwuchstrainer — der Sport in Oberösterreich lebt vom Ehrenamt. Alleine die SPORTUNION Oberösterreich zählt in ihren über 700 Vereinen 242.000 Mitglieder, 7000 Funktionäre und 70.000 ehrenamtliche Helfer. Es sind immer wieder jene Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht ist und Großes für den Sport leisten, vor allem für unsere Kinder und Jugendlichen. „Ihre Arbeit ist unverzichtbar für eine gute sportliche Entwicklung in unserem Bundesland Oberösterreich“, betont Konsulent Franz Schiefermair, Präsident der SPORTUNION Oberösterreich. Er hat die Ehrenamtsgala im Jahr 2011 ins Leben gerufen, um besondere Verdienste von Ehrenamtlichen ins Rampenlicht zu rücken.

„Stiller Held 2018“ von der Union Weißkirchen

Johann Klinglmair ist seit über 50 Jahren Mitglied seines Vereines. Während seiner aktiven Zeit hat er viel zum Erfolg seiner Fußballmannschaft beigetragen und leistet seit Jahrzehnten eine unbezahlbare Arbeit in der Sportanlagenbetreuung und Rasenpflege. Klinglmair ist jeden Tag am Vormittag und Nachmittag auf seiner Sportanlage im Einsatz, die oberösterreichweit eine der modernsten ist. „Er ist im wahrsten Sinne ein ‚Stiller Held‘, er spricht keine großen Worte, sondern setzt große Taten. Das zeichnet ihn aus“, würdigte ihn Vereins-Obmann Alois Langmayr in seiner Laudatio.