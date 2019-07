Keine Hysterie bei Stichen

Wer auf Biene, Wespe oder Hornisse nicht allergisch reagiert, muss nicht in die Ambulanz

LINZ – Gelsen, Wespen, Bienen oder Hornissen können manchen den Aufenthalt im Freien ziemlich verleiden und es ranken sich etliche Mythen darum.

Besonders der Irrglaube, Hornissenstiche seien tödlich, hält sich in der Bevölkerung hartnäckig. „Doch das Gift einer Hornisse ist wesentlich harmloser als das von Biene und Wespe“, sagen Mediziner. Dennoch finden sich in den heimischen Ambulanzen viele Patienten, die genau deshalb die Notaufnahme aufsuchen.

Hornissen haben weniger Gift als Biene oder Wespe

„Der Stich einer Hornissse ist zwar schmerzhafter als von Biene und Wespe, aber nur in bestimmten Situationen wirklich gefährlich: Und zwar bei Stichen in den Mund- oder Rachenraum, weil die Einstiche anschwellen und der Betroffene dadurch nicht mehr atmen kann. Das Lutschen eines Eiswürfels kann helfen bis der Notarzt (Tel. 144) kommt. Eine Gefahr ist auch gegeben, wenn jemand allergisch auf den Stich reagiert. Sonst sind Stiche von Biene, Wespe und Hornisse ganz klar kein Fall für die Notfallambulanz“, betont der Kurienobmann der angestellten Ärzte, Harald Mayer. „Ein derartiger Stich ist ein klassischer Fall für altbewährte Hausmittel“, ergänzt Allgemeinmediziner Wolfgang Ziegler, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte. Er rät jenen, die unsicher ist, die Patienten-Hotline 1450 anzurufen.

Kühlende Umschläge reduzieren die Schwellung, das ändert aber nichts an der Giftmenge im Körper und deren Wirkung“, sagt Notfallmediziner Fritz Firlinger vom KH der Barmherzigen Brüder Linz. „Zeigt der Gestochene zunehmende Schwellungen und Rötungen an der Einstichstelle sowie Atemnot, Schwindelgefühl, Übelkeit, kalten Schweiß oder starke Müdigkeit, ist aber schnelle medizinische Hilfe gefragt“, so Firlinger.